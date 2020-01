TİM Başkanı Gülle: Küresel markalara ihtiyaç var

16 Ocak 2020

Deri sektörünün en önemli fuarlarından LeShow Deri ve Moda Fuarı, ikinci kez İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Deri, kürk ve tekstil moda endüstrilerinin en üst düzey markaları içinyeni hedef pazarlara açılan giriş kapısı konumundaki 2. LeShow İstanbul-2020, moda tasarımcıları, önemli pazarlardaki sektörel temsilcileri ve satın almacıları bir araya getiriyor.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekonominin en önemli sacayaklarından olan ihracatın 2018 ve 2019 yılında büyüme rakamları ve rekor cari fazlaya olan katkısıyla Türkiye ekonomisindeki vazgeçilmez pozisyonunu iyice perçinlediğini belirterek, “Asıl hedefimiz olan Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için küresel ölçekte markalar oluşturmamız gerekiyor. Markalaşmaya verdiğimiz önemin ve ağırlığın daha da arttırılması Deri sektörümüz başta olmak üzere her sektörde destan yazan pazarlama hikayeleri oluşturulması, bugün LeShow’da olduğu gibi her platformda tüketicilerle sürdürülebilir bağlar kurulması gerekiyor. Fuarın, bu açıdan önemli bir görevi üstlenmekte olduğunu ve sorumluluğunu ikinci yılında da başarıyla sürdürdüğünü hepimiz görüyoruz. Tasarımın ve markanın öne çıktığı, ürünlerimizin ve markalarımızın her geçen gün daha çok kitleye ulaştığı LeShow Fuarı, Moskova’da yakalamış olduğu başarıyı eminim ki İstanbul’da daha da ileriye taşıyacaktır“ dedi.

“Deri sektörü tasarımın kilit unsurlarını başarılı bir şekilde sentezledi”

Fuarın önemine dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Le Show Fuarı’nın Türkiye’deki başarısının iki ana sebebi var. Birincisi etrafınıza baktığında net bir şekilde gördüğünüz fuarcılık ve organizasyon tecrübesi. İkincisi ise, hem üretimde hem de ihracatta; tasarımıyla, kalitesiyle ve marka değeriyle öne çıkan Türk Deri sektörünün başarısı. 2019 yılında Mücevher, Savunma ve Havacılık ve Hazır Giyim sektörlerimizden sonra, en fazla katma değere sahip olan sektörümüz, kilogram başına 10,3 dolar katma değeri ile Deri ve Deri Mamulleri sektörü oldu. 216 ülke ve bölgeye ihracat yapan deri sektörümüz,Ukrayna’ya olan ihracatını yüzde 58, Sudan’a ihracatını yüzde 51, Suudi Arabistan’a ihracatını yüzde 41, Fas’a yüzde 73 Polonya’da ve İspanya’da ise yüzde 37 arttırarak önemli bir başarı gösterdi. Sektörümüzün en büyük ortağı ve LeShow’a 22 yıldır ev sahipliği yapan Rusya’ya ise ihracatımız 183 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net anlaşılan bir şey var ki, Deri sektörümüz tasarımın kilit unsurlarını gerçekten çok başarılı bir şekilde sentezlemiş durumda. Organizasyonu gerçekleştirdiği için Türkel Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan'a teşekkürlerimi sunuyorum.Fuarın tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve firmalarımıza başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA