TİM İhracat Pazar Monitörü'nün mayıs sonuçları açıklandı

İhracat Talep Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 99,7 oldu.

Endeks uzun dönem ortalamasının altında seyrederken, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye paralel olarak, küresel talebi oluşturan göstergelerdeki kismi iyileşme endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde yüzde 0,1'lik yükseliş

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,6 artış, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükseliş ile 99,4 oldu.