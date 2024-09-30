TİM İhracat Talep Endeksi ağustosta eşik değere yaklaştı

İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının ağustos ayında aylık bazda %0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artış ile 99,9 oldu ve uzun dönem referans değerine yaklaştı.

Ağustos 2024'te, iş ve tüketici güvenindeki iyileşmelere ek olarak, işsizlik oranlarındaki artışın sınırlı kalması, talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı. Küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler ve yüksek faiz oranları, tüketici harcamaları ve yatırım iştahını olumsuz etkiledi ve endeksteki iyileşmeyi sınırladı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalış ile 99,5 oldu.

İhracat talep endeksindeki kısmi iyileşmeye karşın, küresel jeopolitik risk endeksindeki düşüş ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeks uzun dönem ortalamasından sınırlı uzaklaştı.