TİM: İhracat Talep Endeksi ocakta 100,6’ya yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “İhracat Pazar Monitörü – Ocak 2026” raporu yayımlandı.

Rapora göre, TİM İhracat Talep Endeksi 2026 yılı ocak ayında aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 0,2 artarak 100,6 seviyesine yükseldi ve uzun dönem ortalamasında seyretti. Ocak ayında işsizlik, tüketici güveni ve sanayi üretimindeki gerilemelere rağmen, enflasyon ve iş güvenindeki iyileşmeler endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine taşıdı.

Raporda yer alan verilere göre, TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ocak ayında aylık bazda yüzde 0,01 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 düşüşle 99,4 olarak gerçekleşti.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkması, ihraç pazarlarının genel dayanıklılığını destekleyerek endeksin uzun dönem ortalamasına yaklaşmasını sağladı.

Sektörel bazda bakıldığında, ihracat talep endeksinde ocak ayında Gemi, Yat ve Hizmetleri 105,0 ile ilk sırada yer alırken, Savunma ve Havacılık 101,8, Halı 101,3, Tütün 101,4 ve Süs Bitkileri ve Mamulleri 101,1 değerleriyle öne çıktı.

Pazar dayanıklılık endeksinde ise Gemi, Yat ve Hizmetleri 101,4, Süs Bitkileri ve Mamulleri 100,1, Mücevher 99,9 ve Savunma ve Havacılık 99,7 seviyelerinde gerçekleşti.