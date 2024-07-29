TİM: İhracat talep ve dayanıklılık endeksinde toparlanma devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM İhracat Talep Endeksi ve TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi için Haziran ayı bültenini yayımladı.

Bültene göre, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesi, iş ve tüketici güveni ile işsizlik rakamlarındaki kısmi iyileşmenin etkisiyle talep endeksi uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,4, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre de yüzde 0,1 artış ile 99,8 oldu.

Küresel jeopolitik risklerin görece sabit kalması ve ekonomik risklerin görece iyileşmesi ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkileyerek endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.