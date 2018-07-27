TİM: Mal ve hizmet ihracatını artırmalıyız

27 Temmuz 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk 5 ayında cari açığın 27,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Özel sektörün gayretleri ve hükümetin destekleri ile cari açığı azaltacak güce sahibiz. Cari açığın, hatta tüm ekonomik sorunlarımızın temel çözümü ihracattır. Formül çok basit; harcadığımızdan daha fazla kazanacağız.” diye konuştu.

Hizmet ihracatına TİM olarak ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Gülle, “Hizmet ihracatımızda başarılı firmalarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin bu alandaki potansiyelini sergileyebilmek için 2016 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı çalışması başlattık. Şu an 2017 yılı araştırmamız başlamış durumda. Yurtdışına hizmet ihraç eden tüm firmalarımızı bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni Kabine’de, hizmet ihracatının devleri arasında yer alan sektörlerde önemli başarılara imza atan Bakanların yer almasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Gülle, “Kültür ve Turizm Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız hizmet ihracatının içerisinde gelen Bakanlar. 2023 için hedeflediğimiz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşma noktasında tüm hizmet ihracatçılarına liderlik yapacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz haftalarda açıklanan ödemeler dengesi verileri ve hizmet ihracatındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk 5 ayında cari açığın 27,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Gülle, “Cari açık konusu ülkemizin önemli sorunlarından birisi. Bu çözülemeyecek bir sorun değil elbette, özel sektörümüzün gayretleri ve Hükümetimizin destekleri ile bu cari açığı azaltacak güce sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz.” dedi.

Cari açığın, hatta tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Cari açığı kapatabilmenin formülü çok basit: harcadığımızdan daha fazla kazanacağız. Hem mal, hem de hizmet ihracatını artırabilirsek, bu konuda mesafe kaydedebiliriz. Bugün ekonomide 2023 hedeflerine ulaşabilmemizin tek yolunun ihracat olduğu artık herkesin malumu. TİM Başkanlığına aday olduğumda koyduğum ilk hedeflerden biri dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelebilmekti. Bu ülke aldığından daha fazlasını ihraç etmeli, açık vermemeli, açığın finansmanı ile uğraşmamalı dedik” şeklinde konuştu.

İthalatı da kontrol altına almak durumundayız

Bunun için öncelikle mal ihracatını ithalatın üzerine taşıyacak projeler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatımızı artırırken, ithalatımızı da kontrol altına almak durumundayız. Bunun yanında, en az mal ihracatı kadar hizmet ihracatı da son derece önemli. Son açıklanan ödemeler dengesi verilerinde hizmetler dengesi yılın ilk 5 ayında 6,3 milyar dolar fazla verdi. Yani mal ticaretinde ithalatımız ihracatımızın önünde giderken, hizmet ticaretinde bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 9,5 milyar dolar ithalata karşılık 16 milyar dolara yakın hizmet ihracatımız var. Bu dönemde tam 4 ayda yüzde 65’in üstünde artış yakaladık. Güçlü olduğumuz bu alanda pastadan daha fazla pay almalıyız. 2018’in başından beri özellikle taşımacılık ve turizmde ciddi artışlar yaşıyoruz. Turizm gelirleri 5 aydır yüzde 30 civarında artıyor, taşımacılık da ciddi bir yükseliş gösteriyor, bu performansı sürekli hale getirmemiz gerek.”

Tek bir çatı altında toplantılar

Hizmet ihracatına TİM olarak ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Gülle, Nisan ayında Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulduğunu hatırlattı. Artık hizmet ihracatının tek bir çatı altında toplandığını ifade eden Gülle, “Turizm, taşımacılık, eğitim gibi farklı alanlarda oluşturduğumuz alt kurullar sayesinde çok verimli çalışmalar ortaya koyacağız. Bunun yanında, hizmet ihracatımızda başarılı firmalarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin bu alandaki potansiyelini sergileyebilmek için 2016 yılında “2015 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” çalışması başlattık. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz törende başarılı firmalarımız ödüllerini son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın ve Bakanlarımızın ellerinden aldılar. Şu an 3. yılında, 2017 araştırmamız başlamış durumda. Yurtdışına hizmet ihraç eden tüm firmalarımızı bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum. Hizmet ihracatçısı firmalar “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”na http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden kayıt yaptırarak sıralamada yer alma şansına sahip” diye konuştu.

Hizmet ihracatının devleri yeni Kabine’de

Yeni Kabine’de, hizmet ihracatının devleri arasında yer alan sektörlerde önemli başarılara imza atan Bakanların yer almasından mutluluk duyduklarını ifade eden Gülle, “İhracat potansiyelimizin açığa çıkarılmasında Bakanlarımızın büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasına şöyle devam etti: “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Etstur’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geliyor. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk TED Üniversitesi’nin yanı sıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirmiş durumda. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı gibi görevleri üstlendi. Bu anlamda sayın Bakanlarımızın 2023 için hedeflediğimiz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşma noktasında tüm hizmet ihracatçılarına liderlik yapacaklarına yürekten inanıyoruz.”