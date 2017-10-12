TİM ve UND, Kapıkule çilesi için çalışma başlattı

12 Ekim 2017

Aysel YÜCEL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından biri olan Kapıkule’de TIR şoförlerinin haftalardır süren kuyruk çilesini sonlandırmak için çalışma başlattı. İki kurumun yetkililerinden oluşan heyet, Kapıkule’de hem Türk tarafındaki hem de Bulgar tarafındaki sınır kapılarında incelemelerde bulundu. UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Sınırdaki sorunları bir kez daha yerinde görmek ve Gümrük Bakanımızın 16 Ekim’de Bulgar Bakan ile yapacağı görüşmeye rapor hazırlamak için Kapıkule’deyiz” dedi.

Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarı olan Avrupa’ya giden yükler, haftalardır sınır kapılarında bekletiliyor. Hem Yunanistan hem de Bulgaristan kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu var. Bazı kapılarda kuyruk 20 kilometreyi buluyor. TIR’lardaki milyonlarca dolarlık mal, alıcısına teslim edilemediği için ihracatçı büyük sıkıntı yaşıyor.

Fatih Şener, geçtiğimiz hafta Dünya’ya yaptığı açıklamada haftalardır devam eden kuyrukların AB tarafının “bilinçli yavaşlatma” uygulamasından kaynaklandığını dile getirmiş ve “AB makamlarınca gönderilen bir heyet, kapılarda ekstra kontrol yapmaya başladı. Kapılarda eylül ayı başından bu yana devam eden TIR kuyruklarının taşımacı firmaları, sürücüleri ve ihracatçıyı canından bezdirdi” demişti.

Geçtiğimiz günlerde TİM yetkilileri ile birlikte Kapıkule’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini açıklayan Fatih Şener, “Bu sefer yüklerin sahibi olan TİM de yanımızda. Sadece sağ şeritte 100 milyon dolarlık ihraç malı bekliyor. Yüzlerce şoförümüz çok zor şartlarda kuyrukta” dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve TIR Gümrük Müdürü Taylan Çakmak’ı makamlarında ziyaret eden TİM ve UND heyeti, yapılan görüşmeler sonrasında gümrük makamlarının da katılımı ile hem Türkiye tarafında hem de Bulgaristan tarafında saha ziyareti yaptı. TİM heyeti, Genel Sekreter Yardımcısı Caner Çolak, Sektör Şube Yöneticisi Figen Bilgen ve Sektör Şube Uzmanı Melek Arı’dan oluşurken, UND heyetide ise İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke ve Kapıkule Temsilcisi Deniz Çınar yer aldı.

Kuyruk uzadı TİM devreye girdi

Fatih Şener, söz konusu ziyarette uzun TIR kuyrukları ve zaman kayıpları ana gündem maddesi olduğunu, yaşanan zaman ve buna bağlı olarak oluşan maddi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla yapılması gereken iyileştirici düzenlemeler ele alındığını söyledi. Fatih Şener, ziyaret sonrası bir rapor hazırlayacaklarını ve raporu Gümrük Bakanlığı’na sunacaklarını belirtti. Şener, Gümrük Bakanlığı yetkilerinin 16 Ekim’de Bulgar Ulaştırma Bakanlığı ile görüşme yapacağını raporu da bu görüşme için hazırladıklarını aktardı. Şener ayrıca, “TIR kuyrukları her zamankinden çok daha fazla olduğu için bu kez TİM de devreye girdi. TİM yetkililerine bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

İki kapı senkronize çalışmıyor

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, geçiş sayısının artırılması için Türk tarafından ve Bulgar tarafından beklentiler üzerine bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Biz orada en önemli sorunlardan birinin senkronizasyon olduğunu gördük. İki kapı aslında senkronize çalışmıyor. Özellikle bu kapının tek kapı gibi idare edilmesi lazım. Bizim orada geçiş hızını artıracak önerilerimiz olacak. Ayrıca alanda da bir takım iyileştirmeler yapılması gerekiyor. O konuda da çalışmalarımız var. Bakanımıza Bulgar tarafının daha senkronize çalışması için önerilerimiz ve taleplerimiz olacak” dedi.