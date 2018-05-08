TİM’in bilgi portalı “İhracat Pusulası” yayına başladı

08 Mayıs 2018

ANKARA (DÜNYA)–Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) ilk kez ihracat yapmak isteyen firmalar yanında, ihracatını artırmak isteyen firmaların da bilgi ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan “İhracat Pusulası” adı verilen portalı hayata geçirdi. Ankara’da portalın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de katıldı. Portal ile firmalar; hem Türkiye’nin hem de dünyanın dış ticaret verilerine erişebilecek ve çeşitli pazar analizlerini yapabilecek.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, portalın özellikle ilk kez ihracat yapmak isteyen girişimci ve firmalara katkısına işaret ederek, “100 bin ihracatçı hedefine bu yöntemlerle ulaşacağız” dedi.

Bilgi üretmenin önemine değinen Zeybekci, portaldaki tüm verilerin doğru, sağlıklı ve devamlı yenilenmesi gerektiğine işaret etti. Zeybekci, “Bir kişi ihracat yapmaya karar verdiğinde ‘Mehmet bir işe girdi, hayatı değişti, evler aldı’ diyerek işe koyuluyordu. Günün birinde de ihtiyaçtan fazla kapasite ortaya çıkıyordu. Bu yüzden üretilecek bilgiler isabetli, güncel, hızlı ve doğru olmalı” diye konuştu.

TİM Başkanı Büyükekşi: Firmalar kendi hedef ülkelerini oluşturabilir

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılara seslenerek, “Bu bilgileri kullanın. Hedef pazarlar ve rakip ülkeler hakkında verilere ulaşın. Bu sayede, doğru hedef pazarlarla kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanın” dedi.

Pazar analizi yapmanın önemine işaret eden Mehmet Büyükekşi, şirketlerin kendi hedef ülkelerini belirleme yönünde verilere erişmiş olacağını kaydetti. Büyükekşi, ekonomik veriler yanında, ihracatçıların ihtiyaç duyacağı ülkedeki önemli kuruluşlar ve firma kaynakları, karşılıklı diplomatik temsilcilikler, vize uygulamaları, Türkiye’den ilgili ülkeye yapılan uçuşlar, bu ülkede milli katılım sağlanan fuarlar, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisi oranları gibi iş yapmayı kolaylaştıracak bilgilere de yer verildiğini anlattı. TİM Başkanı, “Nasıl firma kurulur, ihracatçı birliklerine nasıl kayıt yapılır, gümrük müşavirliği nasıl yetkilendirilir bilgilerini bu portalla girişimcilerimize sunuyoruz. Yani, portal sayesinde ihracat yapsın yapmasın, herkes için çok önemli bilgilere ve verilere ulaşım imkanı sağlıyoruz” dedi.

ihracatpusulası.org yayına başladı

TİM’in bilgi hizmeti İhracat Pusulası da yayına başladı. Portalda 6’lı GTİP kodları üzerinden ürün bilgileri oluşturdu. Portalda; Türkiye yanında erişim sağlanabilen ülkelerin de ürün dış ticaret verileri, küresel veriler, Pazar payları vb. analiz imkanları veren datalar yer alıyor.

Tasarımı yerli firmalar tarafından yapılan portalda iş zekası unsurları da kullanılarak site üzerinde bazı verilerin üretilebilmesine imkan sağlandı.