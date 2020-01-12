TİM’in yurtdışındaki ilk ofisi KKTC'de açıldı

12 Ocak 2020

Osman KILIÇ

KKTC- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), KKTC ihracatının geliştirilmesine yönelik Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) bünyesinde TİM KKTC ofisini Lefkoşa’da hizmete açtı. Açılışa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Açılış töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dış Ticaret Mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden, inovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalara kadar biriktirmiş olduğumuz know-how’ı, Kıbrıslı soydaşlarımızla, iş dünyamızla daha da ileriye taşımak için buradayız” dedi. KTSO ile işbirliği içinde olacaklarını söyleyen Gülle, “4 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Programımızı KTSO ortaklığında, TİM KKTC ofisinde faaliyete geçiriyoruz” diye konuştu.

“Eximbank’ı Kıbrıs’a getirmeye çalışacağız”

Düzenledikleri yeni nesil ticaret heyetlerini, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülle şöyle konuştu: “Bugünden itibaren KKTC ofisimiz de bu heyetler için çalışmalarını genişletecek; Kıbrıslı firmalarımızın, ticaret heyetlerimize dahil edilmesini sağlayacak. Bunlarla birlikte; Türkiye’de yürürlükte olan, dahilde işleme rejimi, ihracatta KDV alacakları, ihraç kayıtlı satış, Sözleşmeli Tarım destekleri ve tarım ihracatının desteklenmesi gibi, tüm mevzuatsal altyapı konusunda, TİM’in tecrübeleri, TİM KKTC Ofisi tarafından Kıbrıslı ihracatçılarımızla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile paylaşılacak.” Eximbank’ın faaliyetlerini KKTC'ye taşımak adına çalışmalarını genişleteceklerini dile getiren Gülle, “Ayrıca e-ihracat, ürün-sektör raporları, kağıtsız ihracat gibi dijital dönüşüm uygulamaları da dostlarımızın bilgilerine sunulacak” dedi.

KKTC’nin yatırım ortamına katkı sağlanacak

TİM’in KKTC ofisinde KKTC İhracatında yeni açılımlar sağlayacak olan mevzuatların geliştirilmesine yönelik know-how aktarımı yapılması sağlanacak. KKTC’de İhracatın finansmanına yönelik imkanların artırılması için ortak çalışmalar yapılacak. Çalıştay, konferans, seminer, ortak komite, teknik heyet ziyaretleri, bilgi paylaşımları aracılığıyla ortak proje ve faaliyetler düzenlenecek. KKTC ve Türkiye’den ihracatçılar arasında işbirlikleri oluşturulması amacıyla diyalog kanalı oluşturulacak. Taraflarca mutabık kalınan devlet kurum ve kuruluşları nezdinde girişimleri gerektiren ekonomiye yeni ihracatçı kazandırılması, genç girişimciler yetiştirilmesi, inovasyona yönelik farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim ve mentorluk bazlı çalışmalarda, TİM tarafından bilgilendirme desteği sağlanacak. TİM ayrıca, ticaretin dijitalleşmesi ve e-ticaret konusunda KTSO’ya teknik ve eğitim desteği verecek. KKTC’de katma değer, teknoloji ve rekabet edebilirlik seviyesi yüksek, ihracatı yapılabilecek yatırım alanları tespit edilecek. Türk ihracatçılarının örgütlendirilmesi, Türk ihracatının arttırılması ve Türk ürünlerinin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla KTSO tarafından duyuru/tanıtım/reklam çalışmaları yapılacak.

“KKTC'li firmalar inovasyon haftasının onur konuğu olacak”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “8. yılına giren İnovasyon Haftası’nda ve Tasarım Haftası’nda Kıbrıslı firmalarımız bu yıl onur konuklarımız olacaklar” diye konuştu.