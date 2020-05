TTG’ ile ‘Made in Türkiye’ tüm dünyaya yayılacak

12 Mayıs 2020

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Koronavirüs günlerinde de çalışmalarını sürdüren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başlattığı “Milli Üretim Seferberliği’ni uluslararası boyuta taşıdı. TİM bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) hayata geçirdiği #GoodnessFromTürkiye projesi ile uluslararası tanıtım ve dayanışma çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında; TTG, “Made in Türkiye” logosuyla hijyen ürünlerinden oluşan özel tasarım kitleri, projenin lojistik destekçisi olan DHL Express ile 60’ı aşkın ülkede büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine ulaştıracak. DHL Express, 2 ay boyunca da yurtdışına gönderilecek her gönderiye ekleyeceği #GoodnessFromTürkiye etiketleriyle Türkiye’nin ve ihracatçıların iyi niyet mesajını da taşıyacak. Yurtiçinde ise aynı mesaj kurye araçları üzerinde yer alacak.

“Bağışlarımız, Türkiye’nin uluslararası dayanışma becerisinin nişanesi oldu”

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar yaptığını belirten TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle, “Dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde hem ülke olarak hem ihracatçılar olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bu süreçte, Türkiye’nin üretim ve tedarik imkan ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından, 70’i aşkın ülkeye yardım elimizi uzatarak gerçekleştirdiğimiz ürün bağışlarımız, Türkiye’nin uluslararası dayanışma becerisinin de nişanesi oldu” dedi. Ülke olarak ihtiyaç duyulan her noktaya yardım elinin uzatıldığını bildiren Gülle, “Uluslararası koşullar zaman zaman zorlaşsa da ihracatçılar olarak da ilk günden bu yana hedeflerimizden geri adım atmadan var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Küresel tedarik zincirindeki zorluklara karşın üretimleri zamanında yerlerine ulaştırarak güvenimizi de tazeledik” diye konuştu.

“Bu süreçte Türkiye’nin güvenilir bir ortak olduğunu hatırlatma fırsatı bulduk”

İhracatçıların bu önemli süreçte bir ‘Milli Üretim Seferberliği’ başlatarak Türkiye’nin ve dünyanın sağlığı için tıbbi malzeme tedariki gerçekleştirdiğini vurgulayan Gülle, “Ülkemiz, COVID-19 salgını döneminde 70’ı aşkın ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken ihracatçılar olarak bizler de ‘Made in Türkiye’ hijyen ürünleriyle bu ‘İnsanlık’ ve ‘İyilik’ Hareketini bir adım öteye taşıyoruz” şeklinde konuştu. Bu süreçte Türkiye’de üretimin devam ettiğini ve her alanda tedarik ihtiyaçları için güvenilir bir ortak olduğunu hatırlatma fırsatı bulduklarını belirten Gülle, Bu süreçte ürünlerin hazırlanmasında destek olan tüm üreticilerimize ve dünyanın dört bir yanına gidecek kitlerimizin lojistik süreçlerini üstlenen DHL Express’e çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin ihracatçıları her zaman olduğu gibi büyük azim ve hevesle çalışıyor”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen ise “Türkiye’deki işletmeleri dünyaya bağlama misyonumuzu her zaman olduğu gibi içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 salgını döneminde de sürdürüyoruz. Bu süreçte görüyoruz ki Türkiye’nin genç, girişimci ve dinamik ihracatçı ailesi her zaman olduğu gibi işlerini büyütmek, yeni pazarlara açılmak için büyük azim ve hevesle çalışıyor” dedi. Yurtdışına gönderi yapmak isteyenler için süreci yurtiçindeki ticaret kadar kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerle bu süreçte iş ortağı olarak çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Lassen, “Türkiye ihracatçılarının güçlü sesi TİM ile daha önce de pek çok projede ortak çalışmalarımız oldu. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birliği, Made in Türkiye ürünlerin dünyaya tanıtılması konusunda bizlere daha fazlasını yapma şansı verdi. Uzmanlığımızı kullanarak bu iyi niyet gösterisi ürünlerin tüm dünyadaki muhataplarına en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak olmaktan ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kitler alıcılar için de iletişim görevi üstlenecek

Hijyen kitleri içerisinde kolonyanın yanı sıra yine tamamı Türkiye’de üretilen maske, el dezenfektan jeli, el dezenfektan mendili, anti bakteriyel ıslak mendil ve katı sabun yer alıyor. İhtiyaç duyulan tüm ürünler için alıcılar, kit içerisinde yer verilen https://tim.org.tr/en/orderturkiye linki ve QR kod aracılığıyla ilgili ihracatçı birliklerine yönlendiriliyor. Ayrıca hazırlanan kitlerin içinde TİM Başkanı İsmail Gülle’nin kaleme aldığı ve dostluk mesajları içeren mektupla gidecek.