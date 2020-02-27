TÜİK, dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti

27 Şubat 2020

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), dış ticaret istatistiklerinde sistem değişikliği ve genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti. TÜİK, önümüzdeki aydan itibaren dış ticaret istatistikleri ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine göre yayımlanacağını duyurdu.

TÜİK'in ilgili bildirimi şöyle:

"Dış ticaret istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle gümrük beyannamelerinden elde edilen bilgilerle üretilmekte ve her ayın son iş gününde yayımlanmaktadır.



Dünyada dış ticaret istatistiklerinin üretimi için özel ve genel olmak üzere iki farklı ticaret sistemi kullanılmaktadır. Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde kapsanmamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve serbest dolaşım alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde gümrük antrepoları ve serbest bölgeler, o ülkenin gümrük bölgesi dolayısıyla da istatistik bölgesi olarak görülmemekte ve antrepolar ile serbest bölgelerden serbest dolaşım alanına gelen ve serbest dolaşım alanından serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar hesaplamalara katılmakta,

yurtdışından gümrük antrepolarına ve serbest bölgelerine giren/çıkan mallar ise hesaplamalara katılmamaktadır.



Genel ticaret sisteminde ise, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan tüm mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanı o ülkenin coğrafi sınırlarıyla örtüşmekte, bu sayede serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşıma giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.

Ülkemizde dış ticaret istatistikleri 2020 yılına kadar ayrıntılı şekilde özel ticaret sistemine göre yayımlanmıştır. Bunun yanında 2012 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda genel ticaret sistemine göre üretilen verilere, 2019 yılı Ocak ayından itibaren hem haber bülteni metninde yer verilmekte, hem de 2013-2019 dönemini kapsayacak şekilde bülten ek tablolarında özet olarak kamuoyuna sunulmaktadır.

Genel ticaret sistemine göre üretilen dış ticaret istatistikleri halihazırda ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, bundan sonra Dış Ticaret İstatistikleri de ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine göre yayımlanacaktır. Ayrıca geçtiğimiz yıl genel ticaret sistemine göre yayımlanmış olan 2013-2019 dönemine ilişkin istatistikler, dış ticaret işlemleri için düzenlenen belge ve formlardan elde edilen verilerle revize edilmiş olup, 28 Şubat 2020 tarihinde yayımlanacak olan Dış Ticaret İstatistikleri Ocak 2020 Haber Bülteninin ilgili tablolarında revize edilmiş haliyle yer alacaktır.



Genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistikleri, daha güncel olan Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması Rev.4 (ISIC Rev.4) ve Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Rev.4'e (SITC Rev.4) göre yayımlanacaktır. Aynı kapsamda, Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ürün Grupları Sınıflaması da ISIC Rev.4'e göre düzenlenmiştir.



Dış ticaret istatistiklerinin dağıtımı, kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek, veritabanları aracılığıyla hem genel hem de özel ticaret sistemine göre yapılacaktır. Genel ticaret sistemine geçiş konusunda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı açıklama bülten ekinde yer alacaktır."