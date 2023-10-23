Tunus, amonyum nitrat ithal edecek

En bilinen kullanım alanı tarımsal gübreleme olan amonyum nitrat satın almak isteyen Tunuslu ithalatçı firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformunda bir alım ilanı paylaştı. Alım ilanını paylaşan Tunuslu ithalatçı firma, ödeme şekli ve 12 ayı kapsayan uzun süreli anlaşma hakkında detaylı bilgi vererek Türk firmalarından geri dönüş beklediğini belirtti.

Bu Tunuslu ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor.