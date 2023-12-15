Tunus, elektrikli makaslı platform ithal edecek

Tunus, dünya geneline göre global krizden en az etkilenen ülke olup, meydana gelen çeşitli ekonomik çalkantılara olumlu görüntü sergilemeye devam etmiştir. Tunus hükümeti, ekonomiye ilişkin müdahalelerini sosyal istikrar, ücretler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde uygulamaya büyük gayret sarf etmiştir.

Bugün ise Türkiye’nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında 5’inci sırada olan Tunus’tan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Tunus’ta 2002 yılından beri üretim hatlarının endüstriyel bakımı, mekanik parçaların tasarımı ve imalatı gibi alanlarda hizmet veren bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla elektrikli makaslı platform alacağını belirtti.

Tunuslu firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Tunus pazarına ulaşın

Tunus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Tunus’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.