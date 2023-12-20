Tunus, otel banyo aksesuarları için tedarikçi arıyor

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların Afrika pazarında hareket kabiliyeti elde etmeleri ve aktif rol almalarını sağlamak için kıtaya özel destekler sağlandığına işaret ederek, bu desteklerin katkısıyla, Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştırıldığını belirtti.

Bugün ise Türkiye’nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında 5’inci sırada olan Tunus’tan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Tunus’ta otel işletmeciliği yapan bir ithalatçı, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla otel banyo aksesuarları alacağını belirtti.

Tunuslu firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tunus pazarına kolay ihracat yolu

Tunus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Tunus’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.