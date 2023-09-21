Tunus, PP dokuma çuval almak istiyor

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı gelmeye, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları sunmaya devam ediyor. Her gün yayınlanan yeni ilanları kaçırmayarak değerlendiren firmalar, dünya çapında ticaret yapıyor.

Bugün, bu fırsatlardan yalnızca biri olan alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı. Tunus’ta tekstil sektöründe imalat yapan bir firma, Türkiye’den PP dokuma çuval ithal etmek istediğini yazdı. İlan detaylarında ürünün özelliklerine de değinen bu Tunuslu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Tunus ihracat pazar araştırması

Tunus’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” olarak yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Kimyadan ambalaja 43 ana sektör ve 578 alt sektördeki birçok Tunuslu ithalatçı, toptancı veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.