Tunuslu firma vinil yüzey kaplama 17.000 m2 satın alacak

26 Ocak 2018

Tunus’ta ahşap yapılar üretmekte olan bir fabrika, ellerindeki bir projenin imalatında kullanmak amacıyla 17.000 m2 vinil duvar ve tavan kaplama panelleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Vinyl and PVC Panels supply from Turkey to Tunisia

I am Soumaya the purchase manager of ******, a Tunisian factory for wood constructions.

I am working on a project where I need around 17.000 square meter of wall and ceiling panels.

I would like to know more about what you have and the prices of each of products.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382295_vinyl-and-pvc-panels-supply-from-turkey-to-tunisia

