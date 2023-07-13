Tunuslu ithalatçı Türkiye'den pastacılık ekipmanları alacak

Tunuslu ithalat firması Türkiye'den pastacılık ekipmanları almak istiyor. Firma TurkishExporter ihracat platformuna bıraktığı alım ilanında talebe yönelik detaylara yer verdi.

Firma, TurkishExporter ihracat platformuna bıraktığı alım ilanında şunları yazdı: "Pastacılık ekipmanları için nozul, kek kalıbı, spatula gibi ekipmanların satışını gerçekleştiren firma arıyorum.”

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Global ölçekte 17,6 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden alınan verilere göre pastacılık ekipmanları ürün grubunun da içerisinde yer aldığı 7323 GTİP kodlu sektörde geçtiğimiz yıl 17,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Söz konusu sektörde ihracat şampiyonu 11,8 milyar dolarla Çin oldu.

Türkiye, güçlü bir pazara sahip demir veya çelikten üretilen eşya sektöründe geçtiğimiz yıl 389 milyon dolarla sektör ihracat listesinde 4. Sıraya yerleşti. Sektörde en başarılı pazar 42 milyon dolarla Mısır oldu.

Türkiye birinci sırada

Tunus, demir veya çelikten üretilen eşya sektöründe geçtiğimiz yıl toplam 12,6 milyon dolar değerinde ithalat yaptı. Sektör bazlı hazırlanan Tunus ithalat listesinde Türkiye zirvede yerini aldı. Ülkemizden Tunus’a yapılan demir veya çelikten üretilen eşya ihracatı ise 5,1 milyon dolar değerinde.