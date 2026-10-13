Türk dizileri 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşıyor: Türkiye ihracatta ilk üçte

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Türk televizyon dizilerinin uluslararası başarısı, kültürel tanıtımın yanı sıra turizm ve ihracat açısından da önemini artırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle MIPCOM'da kurulan Türkiye standı, Türk yapımcıları, yayıncıları ve dağıtımcılarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturuyor.

Dünyanın önde gelen televizyon ve içerik buluşmalarından MIPCOM'da Türk firmaları, yeni ticari bağlantılar kurmak ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türkiye dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında

Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Türk dizilerinin dünya çapında ulaştığı izleyici kitlesinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında bulunduğunu açıklayan Topal, yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın kişinin Türk yapımlarını takip ettiğini söyledi.

Farklı dilleri konuşan ve farklı kültürlere sahip izleyicilerin Türk dizilerindeki hikâyelerle bağ kurduğunu ifade eden Topal, oyuncuların uluslararası tanınırlığının da arttığına dikkat çekti.

Topal, bu başarının arkasında yapımcıların, senaristlerin, yönetmenlerin, oyuncuların ve kamera arkasındaki çalışanların emeği bulunduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sektörün uluslararası gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türk dizileri dünyada Türkçe öğrenme isteğini artırıyor

Türk dizilerinin uluslararası etkisi yalnızca izlenme rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Yapımlar, farklı ülkelerde Türkçeye ve Türkiye'nin kültürel yaşamına yönelik ilgiyi de artırıyor.

Tayfun Topal, dünyanın farklı bölgelerindeki izleyicilerin diziler aracılığıyla Türkçe kelimeler öğrendiğini, günlük yaşamlarında Türkçe ifadeler kullandığını ve dil kurslarına yöneldiğini anlattı.

Türk dizileri sayesinde Türkiye'nin aile ilişkilerinin, geleneklerinin, yemeklerinin, müziğinin ve şehirlerinin uluslararası izleyiciler tarafından tanındığını belirten Topal, ekranlarda anlatılan hikâyelerin Türkiye'yi daha yakından tanıma isteği oluşturduğunu söyledi.

Türk dizilerinin turizme etkisi: İstanbul ve Antalya'ya ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk dizilerinin uluslararası popülerliğini Türkiye'nin turizm tanıtımında da değerlendiriyor.

Topal'a göre yabancı izleyiciler, sevdikleri oyuncuların bulunduğu mekânları görmek, dizilerde karşılaştıkları tarihî yapıları ziyaret etmek ve ekranda gördükleri yemekleri tatmak istiyor.

Özellikle İstanbul ve Antalya gibi destinasyonlar, Türk dizilerinde anlatılan hikâyeler aracılığıyla uluslararası izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Topal, dizilerin Türkiye'ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geldiğini belirterek Bakanlığın tanıtım stratejisini bu etkiyi dikkate alarak şekillendirdiğini ifade etti.

GoTürkiye'nin kısa tanıtım dizileri milyarlarca gösterime ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm tanıtımında kullandığı yöntemlerden biri de kısa tanıtım dizileri oldu.

Tayfun Topal, GoTürkiye çatısı altında hazırlanan kısa tanıtım dizilerinin milyarlarca gösterime ulaştığını açıkladı.

Bu yapımlarda Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal güzellikleri, izleyicilerin ilgisini çeken hikâyelerle birlikte sunuluyor.

Topal, izleyicinin hikâyeyle bağ kurmasının, hikâyenin geçtiği yere yönelik ilgiyi de artırdığını belirtti.

Böylece Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarının daha geniş uluslararası kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

MIPCOM'da Türk dizileri için yeni ihracat bağlantıları

Dünya televizyon ve içerik sektörünün önemli organizasyonlarından MIPCOM, yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platform temsilcilerini bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle oluşturulan Türkiye standında Türk firmaları, uluslararası sektör profesyonelleriyle görüşmeler yapıyor.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.

Topal, MIPCOM gibi organizasyonların Türk yapımlarının yeni pazarlara ulaşması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Bakanlığın sektöre yönelik desteklerini sürdüreceğini açıklayan Topal, hem dizi ihracatındaki başarının büyütülmesini hem de bu başarının Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine katkısının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Topal ayrıca kültür ve sanat alanındaki desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Birol Güven: Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de Türk dizilerinin uluslararası başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güven, sektörün yıllar içinde ulaştığı büyüklüğü şu sözlerle anlattı: “Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü ve dünyanın her yerine ulaştı.”

Türk yapımlarının dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciyle buluştuğunu belirten Güven, Sinema Genel Müdürlüğünün sektörün MIPCOM gibi uluslararası içerik organizasyonlarında yer almasını önemsediğini söyledi.

Güven, Türk dizi sektörünün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Güçlü hikâyeleri, oyunculukları ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle uluslararası televizyon pazarında yer edinen Türk dizileri, MIPCOM'daki görüşmelerle yeni ortaklıklar ve ihracat fırsatları arıyor. Türkiye standında kurulan ticari bağlantıların, Türk yapımlarının daha fazla ülkede izleyiciyle buluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.