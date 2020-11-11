Türk gıdacılardan Çin'e 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

11 Kasım 2020

Türk gıda ihracatçıları, Çin'e yönelik ihracat hedeflerini artırdı. Çin'e 2019 yılında yüzde 63'lük ihracat artış ile 226 milyon dolar ihracat yapan Türk gıda ihracatçıları, en büyük hedef pazarlarından Çin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılarak pandemi sonrasına yatırım yaptı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 5-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Şanghay'da düzenlendiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının katıldığı fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun Ege İhracatçı Birlikleri'nce üstlenildiğini söyledi.

"Çin, 2,1 trilyon dolarlık ithalat yapan büyük bir dev"

2019 yılını 'Çin Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Çin, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri konumunda. Çin mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre, ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çin,2019 yılında 2,4 trilyon dolar ihracat yaparken, 2,1 trilyon dolar da ithalat yaptı. Çin'in dünyadan yaptığı ithalatın şekillenmesinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı çok önemli yer tutuyor. Çin'e daha fazla ihracat yapmak için önümüzdeki yıllara yatırım yaptık." şeklinde konuştu.

“Profesyoneller ve direk alıcılar katıldı”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü sonrasında Çin'e gıda ihracatında 2020'nın Ocak - Ekim döneminde yüzde 11'lik bir daralma yaşandığına dikkat çekti.

Pandemi sonrasında Çin pazarında daha güçlü olmayı hedeflediklerin, bu doğrultuda Çin hükümetinin büyük önem verdiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yer aldıklarını belirten Celep, “Pandemi koşullarının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Geçen yıllara kıyasla daha düşük bir ziyaretçi sayısı olmasına karşın profesyoneller ve direk alıcılar katılım sağladı.” dedi.

"Fuara Türkiye’den online olarak bağlandık"

Çin anakarasında yerleşik tüm ticari temsilciliklerimiz tarafından aktif katılım sağlanan fuarda önemli görüşmelerde bulunulduğunu dile getiren Celep, “Ayrıca WeChat programı üzerinden video konferans formatında ziyaretçilerimizle görüntülü görüşme yapma imkanı sağladık ve fuara online olarak Türkiye’den bağlandık. Çin'e gıda ürünlerimizin ihracatında 5 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Çinliler en çok Türk fındığını tercih etti

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre Türkiye, 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde Çin'e 157 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ederken, Çinliler en çok Türk fındığını tercih etti. Türkiye'nin Çin'e fındık ihracatı 41 milyon 20 bin dolar olurken, 12,7 milyon dolarlık patates ihraç edildi. Deniz hıyarı ihracatı ise 10,5 milyon dolarla en çok ihraç edilen üçüncü ürün oldu.

Süt ürünleri ihracatı 5 milyon doları aştı

Çin'e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibarıyla alan Türk süt ürünleri sektörü, Çin pazarında yerini almaya başladı. Süt ürünleri sektörü 2020 yılının 10 aylık döneminde Çin'e 5 milyon 7 bin dolarlık ihracata imza attı. Antep fıstığı, ayçiçeği yağı, kiraz, aspir yağı, nohut, mercimek, kuru incir, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, bisküviler ve zeytinyağı Çin'e ihracatta öne çıkan diğer gıda ürünleri oldu.