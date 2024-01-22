Türk ihracatçısı 'Malezya elma pazarı’na giriyor!

Güneydoğu Asya bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkan Malezya, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 12. sırada yer alıyor. Katılım ekonomisini en etkin şekilde ekonomik hayatın bir parçası haline getiren ülke, İslami bankacılık varlıklarıyla da İran, Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın üçüncü büyük ülkesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye ile arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini de son yıllarda hemen her alanda artan bir ivmeyle geliştiren Malezya bugün Türk üreticilere bir fırsat kapısı araladı. Bu kapsamda Malezya’da kedi maması üretimi yapan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden elma satın alacağını belirtti.

Malezya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Yaş meyve sebze ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.