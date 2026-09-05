Hong Kong’a ihracat 976 milyon doları aştı: Türk iş dünyası Asya-Pasifik için harekete geçiyor

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Türk şirketlerinin Çin ve daha geniş Asya-Pasifik pazarlarındaki etkinliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atılıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hong Kong İş Konseyi, “Kuşak ve Yol Zirvesi” kapsamında Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne bir heyet ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor. Programda farklı sektörlerden şirketlerin bir araya gelmesi ve ikili iş görüşmeleri yapması öngörülüyor.

Türk iş dünyası 7-11 Eylül’de Hong Kong’a gidecek

Planlanan ziyaret 7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programın temel hedefleri arasında Türkiye ile Hong Kong arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve iki ülkenin iş dünyaları arasındaki doğrudan temasların artırılması bulunuyor.

Zirveye altyapı ve inşaat, bankacılık ve finans, yatırım, madencilik, teknoloji ve inovasyon, elektronik, enerji ve lojistik başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmaların katılması bekleniyor. Taraflar arasında ikili iş (B2B) ve yatırımcı görüşmeleri de yapılması planlanıyor.

Hong Kong’a ihracat yüzde 9,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin Hong Kong’a ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 artarak 976,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde Hong Kong’dan 65,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece Türkiye, Hong Kong ile ticaretinde 911 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. İki taraf arasındaki toplam ticaret hacmi ise geçen yıl 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hong Kong’a en çok hangi ürünler ihraç edildi?

Türkiye’nin Hong Kong’a ihracatında mücevherci eşyası, makineler ve mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar ile demir ve çelik öne çıktı.

Hong Kong’dan yapılan ithalatta ise mücevherci eşyası, elektrikli makine ve cihazlar, basılı kitaplar ve resimler ile optik, fotoğraf, ölçü ve tıbbi alet ve cihazlar ilk sıralarda yer aldı.

Hong Kong’dan Türkiye’ye 81 milyon dolarlık yatırım

Türkiye, 2024 yılında yurt dışında yaklaşık 7 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirirken, bunun 17 milyon doları Hong Kong’a yönelik oldu.

Aynı dönemde yurt dışından Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan yatırım yaklaşık 7 milyar dolar olarak kaydedildi. Hong Kong’dan Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım ise 81 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hong Kong neden Türk ihracatçılar için stratejik önemde?

Hong Kong’un ana kara Çin pazarına hızlı ve kolay erişim sağlaması, bölgeyi Türk ihracatçıları açısından stratejik bir noktaya taşıyor. Hong Kong, Türk şirketleri için hem Çin’e hem de daha geniş Asya-Pasifik pazarına açılmada önemli bir ticaret ve finans merkezi olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesine yönelik vurgusu da Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve lojistik bağlantılarını güçlendirme hedefini öne çıkarıyor.

Hedef Çin ve Asya-Pasifik pazarlarına erişimi artırmak

Türk iş dünyasının Hong Kong ziyaretiyle iki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra Türk şirketlerinin Hong Kong üzerinden başta Çin olmak üzere Asya-Pasifik pazarlarına erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ziyaretin ayrıca karşılıklı yatırımların geliştirilmesine ve Türk firmalarının Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerde daha fazla rol üstlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.