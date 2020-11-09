Türk kozmetikçilerin yeni hedefi, 70 milyar dolarlık Çin pazarı

09 Kasım 2020

Dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı ve en büyük ikinci kozmetik pazarı olan Çin’de, Türk üreticilerini büyük fırsatların beklediğine dikkat çeken Giz Kozmetik’in Uluslararası Satış Direktörü Sinan Eraslan, “2019’da 16,6 milyar dolarlık renkli kozmetik ithalatı gerçekleştiren Çin’e yalnızca 2,6 milyon dolarlık ihracat yapabildik. Çin kozmetik pazarının toplam büyüklüğü 69,4 milyar dolar. Planlarımızı doğru yaparak Çin pazarındaki payımızı artırabiliriz." dedi.

Türkiye’nin, geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği 2,6 milyon dolarlık renkli kozmetin ihracatının artırılabileceğini belirten Eraslan, Çin’e doğrudan ihracat yapmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu, bu yüzden Türk şirketlerin çoğunun Çin’e, Hong Kong üzerinden ihracat yaptığını anlattı. İhracatın 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 143 artış göstererek 2,6 milyon dolara ulaştığını söyleyen Eraslan, "Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur’un da belirttiği gibi Çin pazarında büyüme potansiyelimiz çok yüksek.” şeklinde konuştu.

Çin'in kozmetik pazarı 2024'te 120 milyar dolara ulaşacak

Dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden olan Çin’in renkli kozmetik grubunda ithalatının ihracatından fazla olduğunun altını çizen Sinan Eraslan, “ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 2019’da 16,6 milyar dolarlık renkli kozmetik ithalatı gerçekleştirirken 6,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Birçok sektörde ihracatı ithalatından güçlü olan Çin bu konuda zayıf kalıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 69,4 milyar dolarlık kozmetik pazar büyüklüğüne sahip. Bunun yaklaşık yüzde 11,2’si renkli kozmetikten oluşuyor. 69,4 milyarlık dolarlık pazarın 7,634 milyar doları renkli kozmetik ürünlerine ait. 2024 yılında bu pazarın 119,88 milyar dolar olması bekleniyor. Kozmetik sektörümüz bu büyüklüğü gözden kaçırmamalı. İhracatın giderek önem kazandığı bugünlerde planlarımızı doğru yaparak Çin pazarındaki payımızı artırabiliriz.” bilgilerini paylaştı.

Global renkli kozmetik pazarı 66 milyar dolara ulaştı

Geçen yıl Türkiye’nin 174,6 milyon dolarlık renkli kozmetik ihracatı yaptığının altını çizen Sinan Eraslan şunları söyledi: “Global kozmetik pazarının büyüklüğü yaklaşık 350 milyar dolar. Bu pazarın dünya genelinde yüzde 19’unu renkli kozmetik ürünleri oluşturuyor. Bu da bize renkli kozmetik pazarının yaklaşık 66,5 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu gösteriyor. Avrupa’dan uygun fiyatlı Asya’dan ise daha kaliteli ürünleri piyasaya sunan Türk üreticiler, kapasitesine oranla pazardan az pay alıyor. Dünyanın en büyük markalarına özel üretimler gerçekleştirecek yetkinliğe sahip üreticilerimiz, markalaşma konusunda zayıf kaldıkları için katma değer yaratamıyor. Ürün satmak kadar önemli olan bir diğer konu da marka satabilmek. İhracat rakamlarımızı ancak markalaşarak yükseltebiliriz.”

"56 ülkede kendi markamızla büyüyoruz"

Şirketleri ile ilgili bilgi veren Sinan Eraslan, Giz Kozmetik olarak 56 ülkeye kendi markalarıyla ihracat yaptıklarını söyledi. 34 ülkedeki 52 firmaya da private label (özel markalı ürün) üretim partnerliği yaptıklarını açıklayan Eraslan, "2018’de yüzde 23, 2019’da ise yüzde 96 ciro artışı gerçekleştirdik ve yılı 10 milyon dolar ciro ile kapattık. Pandemi sebebiyle 2020’de zor günler yaşasak da büyümemizi sürdürüyoruz. Dünya devleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz yüzde 30’un üstünde büyüme gerçekleştirmek.” dedi.