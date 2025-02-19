Türk kuru meyve sektörü, rotasını Hindistan'a çevirdi

Türk kuru meyve sektörü hedef pazar olarak belirlediği Hindistan’da konumunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda “TURKISH DRIED FRUITS” isimli TURQUALITY Projesine başlanıldığı duyuruldu.

Projenin Hindistan Kampanyası, Mumbai'deki MEWA Hindistan 2025 Ticaret Fuarı’nda tanıtıldı.

Sektörün 2025 yılı ihracat hedefi 2 milyar dolar. Türk kuru meyve sektörünün ihracatı 2024 yılında 1,8 milyar dolardı.

Hedef pazar Hindistan oldu

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı başta olmak üzere Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve tüketimini artırmak için kuru meyve sektöründeki üç ihracatçı birliği “Turkish Dried Fruits" isimli TURQUALITY Projesinde güçlerini birleştirdi.

Söz konusu hedef kapsamında uluslararası pazar olarak Hindistan seçildi. Türk Kuru Meyveleri düzenlenen bir lansmanla Hindistan’da tanıtıldı.

"Türkiye, 150'den fazla ülkeye tedarik yapıyor"

Türk Kuru Meyveler Sektör Kurulu ve Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) iş birliğiyle, düzenlenen tanıtımda konuşan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye’nin kurutulmuş meyve üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğunu, Türkiye’nin, zengin tarımsal mirasından ve sürdürülebilir çiftçilikten yararlanarak dünya çapında 150'den fazla ülkeye yüksek kaliteli ürünler tedarik ettiğini vurguladı.

"Hindistan pazarında konumumuzu güçlendirmek istiyoruz"

Osman Öz, Hintli tüketicileri incir, kayısı, kuru üzüm ve antep fıstığı gibi çeşitli yemeklerde hem lezzeti hem de besin değerini artıran, atıştırmalık, pişirme ve süsleme için ideal olan birinci sınıf Türk kuru meyveleriyle tanıştırmak istediklerini ifade etti:

“Hintli tüketicilere Türk kuru meyvelerinin birinci sınıf kalitesini, zengin tadını ve sağlık yararlarını sunmaya odaklanan bir girişim olan “TURKISH DRIED FRUITS” TURQUALITY Projemizin Hindistan Kampanyası'nı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.

Türkiye'nin sürdürülebilir tarımdaki uzmanlığıyla, kuru incirlerimiz, kayısılarımız, kuru üzümlerimiz ve antep fıstıklarımız Hindistan'ın çeşitli yiyecek seçeneklerine besleyici ve lezzetli bir katkı sunuyor. Bu kampanya, Hintli tüketicilere günlük beslenmelerini ve mutfak deneyimlerini geliştiren doğal, yüksek kaliteli seçenekler sunuyor. 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attık. Hindistan pazarında konumumuzu güçlendirerek 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız."

Öz ayrıca, "Hindistan’ın doğal olarak güneşte kurutulmuş, koruyucu içermeyen kurutulmuş meyvelerimiz için ideal bir pazar olduğuna inanıyoruz." ifadelerini de kullandı.

Mumbai Başkonsolosundan açıklama

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur, TURQUALITY Projesi’nin lansmanının Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları yaptı:

“Türk kuru meyvelerinin Hindistan'a getirilmesi, iki ulusumuz arasındaki sürekli büyüyen ticaret ve kültürel bağların bir yansımasıdır. Türkiye ve Hindistan zengin bir mutfak geleneğine sahiptir ve bu girişim gıda sektöründe iş birliği için yeni fırsatlar sunmaktadır. Her iki ülke de ticaret ilişkilerini genişletmeye devam ettikçe, Türk kuru meyvelerinin Hint evlerinde ve gıda endüstrilerinde özel bir yer bulacağından eminiz."

"Türk Kuru Meyveleri pazarımıza mükemmel bir katkı sağlıyor"

Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) Başkanı Gunjan Jain, Hintli tüketicilerin birinci sınıf kuru meyve talebinin her geçen gün arttığını dile getirerek, şu açıklamaları yaptı:

“Türk Kuru Meyveleri pazarımıza mükemmel bir katkı sağlıyor. Doğal tatlılıkları, üstün dokuları ve zengin besin değerleri, onları sağlıklı bir atıştırmalık veya çeşitli mutfak kreasyonlarında bir malzeme olarak günlük tüketim için harika bir seçim haline getiriyor.

Bu ortaklık, Hint kuru meyve sektöründeki teklifleri çeşitlendirmeye yardımcı olurken tüketicilerin yüksek kaliteli ürünlere olan tercihlerini daha da artıracak."