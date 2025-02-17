Türk mobilya ihracatçıları, Irak'ta birinci olmayı hedefliyor

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, yaptığı açıklamada, Irak'a mobilya ihracatında ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, birinciliği hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu belirten Gürle, amaçlarının ihracatta ilk on ve mobilyada da ilk beş ekonomi arasına girmek olduğunu dile getirdi.

Iraklı mobilya sektörü danışmanı Cafer el-Hamdani de mobilya sektörünün önemli olduğunu ve çok sayıda şirketin bu alanda iş yaptığını ifade etti.

Irak'ta yaklaşık 120 firmanın Türkiye'den mobilya ithal ettiğini belirten Hamdani, bu tür buluşmaların çok iyi değerlendirilmesini istedi.

Ticaret hacmi 13 milyar doları aştı

2024 yılında Türkiye'nin Irak'a yaptığı toplam ticaret hacminin 13 milyar doları aştığını ve ikili ticaret hacminin 17,5 milyar doları geçtiğini vurgulayan Ticaret Bakanlığı Bağdat Müşaviri Abdullah Fatih Çelenk ise bakanlık olarak amaçlarının ikili ticaretin hacmini istikrarlı şekilde geliştirmek olduğunu aktardı.

Çelenk, Türk mobilya sektörünün 2024 yılında 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptığına ve Irak'ın da bu alanda önemli ihracat pazarlarından biri olduğuna dikkati çekti.