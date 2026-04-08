Türk somonu ihracatında güçlü artış: İlk çeyrekte 91 milyon dolar aşıldı

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında öne çıkan kalemlerinden Türk somonu, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ocak-mart döneminde 13 bin 599 ton somon ihraç edilerek 91 milyon 61 bin dolar gelir elde edildi. Böylece ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 8 artış kaydetti.

En büyük pazar Rusya oldu

Türk somonu ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 68 milyon doları aşarken, Belarus 8,4 milyon dolar ve Vietnam 6,6 milyon dolarlık alımla öne çıktı. Toplamda 19 ülkeye ulaşan sektör, küresel pazarda etkinliğini artırmayı sürdürdü.

Kalite ve rekabet gücü öne çıkıyor

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, ihracattaki artışın Türk somonunun kalite ve rekabet gücünü gösterdiğini vurguladı. Mevcut pazarlarda büyümenin sürdüğünü belirten Kobya, özellikle Uzak Doğu ve Avrupa’da yeni pazar arayışlarının devam ettiğini ifade etti.