TurkishExporter, genç ihracatçıların yanında olacak

TurkishExporter, Türkiye'nin ihracat hacmini yükseltmek ve gençleri uluslararası ticaret dünyasına kazandırmak amacıyla Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' etkinliğine katıldı. Törende ödüllendirilen markalar arasında yer alan TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Dikici, “Bu tür etkinlikler ihracat sektörünün gelişime ciddi katkılar sağlar. Biz de gençlerin arasında yer almaktan ve onlara destek sağlamaktan mutluyuz” dedi

Ödül Töreni; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin de olduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

"İhracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Ülkemizde ihracat kültürünün geliştirilmesinin ve e-ihracat gibi modern yaklaşımlarla yeni neslin ihracata yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Harun Dikici, “TurkishExporter olarak 25 yılı aşkın zamandır e-ihracat kültürüne önemli katkılar sağladık. Sektörde ülkemizi temsil eden markayız. Şimdi de global arenaya yeni bir marka ile katılıyoruz. Sosyal medya kolaylığında e-ihracat platformu Forie’yi yayına aldık. İlk kez ihracata başlayacak şirketlere burada önemli kolaylıklar sunacağız.” dedi.