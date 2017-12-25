TurkishExporter ile Beraber Globalleşme Yolunda…

25 Aralık 2017

Çimen Group şirketimiz olarak faaliyet alanımızı genişletmek ve globalleşmek adına TurkishExporter.NET sitesine yapmış olduğumuz üyelikten ilk zamanlar çok umutlu değildik. Gelen taleplerin gerçekliği güvenirliği bizi heyecanlandırarak, gönderilen talep bültenlerini ciddiye alarak ve vakit kaybetmeden müşterilerle bağlantıya geçerek ciddi özenli bir çalışma gösterdiğimizde güzel geri dönüşler kısa sürede gerçekleşti.

Sonuçlar ise: Rusya’ya denim jeans, Kuveyt ‘e tesettür kıyafetleri, Suudi Arabistan’a seccade, Sırbistan’a havlu ve sadece tekstil değil; Rusya’ya çikolata eritme makinesi ile Sırbistan’a elektrik malzemesinin ihracatını yapmış bulunmaktayız.

Danışmanlık firması olduğumuzdan dolayı gelen her talebe uygun üreticiyle çalışarak ve talebe uygun ürüne en iyi fiyat garantisi verdiğimiz müddetçe daha güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyor ve sabırsızlıkla talep bültenlerinin gelmesini bekliyorum…

TurkishExporter.NET ile firmamızı daha ileriye taşıyarak güzel başarılar elde etmeyi planlamaktayız. İlgi, alaka ve gösterdiğiniz anlayış için çok teşekkür ederiz.

EN GRUP ELEKTRİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - ÇİMEN GROUP

Pervin ÇİMEN - Foreign Trade Manager