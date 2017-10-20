TurkishExporter ile dünya avuçlarımızın içinde…

20 Ekim 2017

Bekçioğlu Mobilya A.Ş. olarak uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimimizi, yenilikçi bakış açımız ile harmanlayarak Ferra Door markamız ile Türkiye kapı sektörünün daha üst bir seviyeye ulaşmasına aracı olmaktayız. Bilgi ve tecrübesi tam, uzman çalışan kadromuzla teknolojinin de sıkı takipçiliğini yapıyoruz. Ferra Door olarak son teknoloji makine parkurumuz ile üstün kalite standartlarında, özgün model ve renk seçeneklerindeki ürünlerimizi tüketici ile buluşturuyor ve her aşamada sunduğumuz kalite ile güvenilir bir koruma ve konfor sağlıyoruz.

Kapıların üretiminde kullanılan tüm bileşenleri, yılların ortaya koyduğu deneyimle, titizlikle seçiyor ve kullanılan ahşap lif levha, astar, boya, kaplamalar, aksesuarlar ve diğer bileşenlerin, Avrupa Birliği normlarına uygun, sertifikasyonları tamamlanmış tedarikçilerden temin edilip DIN normlarında olmasına dikkat ediyoruz.

Geleceğe dair vizyonumuz ile kapı ve bütünleşik ahşap çözümlerinde dünyanın en iddialı çözüm ortaklarından birisi olmayı hedefleyerek, insana ve doğaya zarar vermeyen malzeme kullanarak, çevresel bilinci ön planda tutuyor ve ekolojik duyarlılığı da çok önemsiyoruz.

Turkishexporter.net e-ticaret sitesi ile tanışana kadar ihracat anlamında çalışmalarımız sektörün öncüleri ile yapılan fikir alış verişleri, fuar ziyaretleri ve yerinde müşteri ziyaretleri ile hayata geçmekte idi. Genel de bizi bulan müşteri kitlesi ile irtibata geçip ihracat faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Turkishexporter.net e-ticaret sitesinin fayda ve getirilerini incelediğimiz zaman bize hem zamandan tasarruf sağladığını söyleyebiliriz, hem de nokta atışı müşteri portföyü oluşturma imkânı yarattığını belirtebiliriz. Firma olarak fuar katılımlarına turkishexporter.net e-ticaret sitesi kullandığımız günden bu yana askıya almış durumdayız. Çünkü turkishexporet.net e-ticaret sitesi sayesinde dünyanın her yerinden her tür de müşteri ile buluşma, tanışma ve ticaret yapma şansımız doğmaktadır. Yakın zaman içerisinde Umman Sultanlığında oluşturduğumuz bayilik sistemini Katar, İsrail, Fas, Mısır, Tunus ve Cezayir ülkelerinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.