TurkishExporter ile Farklı Coğrafyalara Hızlı Ulaşım İmkanı!

12 Ocak 2018

Yurt içi pazarda yakaladığımız yükselişten sonra yönümüzü ve stratejilerimizi tamamen farklı bölgelere çevirerek ihracat odaklı hedefler ile yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye’de büyük bir tedarik zinciri oluşturan firmamızda inşaat yapı malzemeleri, tekstil ürünleri ve otomotiv madeni yağlar başta olmak üzere birçok kategoride sağladığımız başarılarla beraber ülke ihracatına katkıda bulunabilmek ve firmamızı dünyaya tanıtabilmek hedefi ile çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Şirketimizin aldığı en önemli karar olarak kalite anlayışımızı, ürünlerin/kargonun sorunsuz, büyük bir hızla yola çıkması,paketlenmesi ve alıcılara ulaştırılması üzerine kurduk. Alıcıya ürünün istediği şekilde ulaşması için ekip ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Arapça,İngilizce ve Rusça konuşabilen uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Belirlediğimiz bu hedef doğrultusunda farklı tanıtım ve pazarlama sistemlerini kullandığımız süre içerisinde ülkemiz ihracatı için son derece özverili hizmetler sunan TİM çalışmaları esnasında TurkishExporter.NET ile tanışma fırsatı bulduk. TurkishExporter.NET ile farklı coğrafyalarda oluşan taleplere daha sağlıklı ve hızlı ulaşabilme imkanı yakalarken titizlikle gerçekleştirdiğimiz takip ve iletişim yöntemleriyle satış gerçekleştirebiliyoruz. Müşterilerimiz adına en iyisini bulmak için çabalamamız, ülkemizdeki birçok üretici ile tanışmamıza vesile olmaktadır. Birtakım üretim standardizasyonu olan, sertifikasyonunu tamamlamış fakat ihracat yapılanması için yeterli vakit ayıramamış firmalarımız ile yolumuza devam etmekteyiz. Bu tip firmaların bulunmasında da yine TurkishExporter’dan büyük destek almaktayız. Sağlamış olduğu bu mühim kaynak ve hizmetten dolayı TurkishExporter.NET’ e teşekkür ediyoruz.

Sizlerle çalışmış olmaktan dolayı büyük bir keyif duyduğumuzu samimiyetimizle belirtmek isteriz.

İHTİYAÇLARIM BURADA BİLİŞİM SANAYİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Ömer ŞİMŞEK – Yönetici