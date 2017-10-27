TurkishExporter ile ümitli yarınlara…

27 Ekim 2017

2013 yılında, Türkiye’deki üreticilerle uluslararası pazarlardaki müşteriler arasında güçlü bir ticari köprü olma paralosı ve misyonuyla kurulmuş olan firmamız, dört yılda bu misyon dahilinde birçok üreticimizin ürünlerini müşterilerle buluşturmuştur.

Çıktığımız bu yolda ve üstlendiğimiz bu görevde en başından beri desteğini hissettiğimiz TurkishExporter.NET ile bu yolda yürümekten ve Türkiye’de üretilen birçok ürünün ihracatında aktif rol almaktan dolayı çok mutluyuz.

Müşterilerimiz adına en iyisini bulmak için çabalamamız, ülkemizdeki birçok üretici ile tanışmamıza vesile olmaktadır. Birtakım üretim standardizasyonu olan, sertifikasyonunu tamamlamış fakat ihracat yapılanması için yeterli vakit ayıramamış firmalarımız ile yolumuza devam etmekteyiz. Bu tip firmaların bulunmasında da yine TurkishExporter’dan büyük destek almaktayız.

Firmamızın kurucusu Eray YILMAZ’ın yaklaşık on beş yıllık ihracat deneyiminden sonra ve çeşitli sektörlerde çalışmış olmasının verdiği tecrübe ile ihracat yönünden eksiklikleri analiz etmesi sonucunda çizdiği yol haritası ile yolumuza devam etmekteyiz .

Genel olarak bir bölge ve ürün gözetmeksizin, ulaşabildiğimiz tüm bölgelere, ülkelere ve ürün alıcılarına erişmeyi ilk hedefimiz olarak belirlerken, TurkishExporter’ın bu konuda sunduğu ülke ve ürün çeşitliliği, yaptığımız işte başarıyı yakalamamızı ve yarınlara daha ümitli bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

Firmamız aynı zamanda yurt dışındaki RKD IRRIGATION / İspanya firmasının ürettiği ECCO marka Center Pivot sulama makinelerinin Türkiye temsilciliğini yürütmektedir .

Gıda sektöründe de Maldivler devlet firması olan MIFCO’nun ürünlerini Türkiye pazarına sokmak için girişimlere başlamış bulunmaktayız.

Şu an görüşmelerini sürdürdüğümüz projelerimizden bazıları:

Bulgaristan’a kurulacak 4 ton kurutma / 2 ton saat Press Pelet Üretim Tesisi

Afganistan – günlük 500.000 adet Yumurta Üretim Tesisi Projesi

Arnavutluk’a kurulması planlanan Cevher Zenginleştirme Tesisi Projesi

Etiyopya’ya kurulması planlanan Tahin & Helva Tesisi Projesi

Etiyopya’ya kurulması planlanan Salça & Ketçap Üretim Tesisi

Beraber yakaladığımız bu başarıyı uzun yıllar sürdürmek dileğiyle…

Eray YILMAZ

Genel Müdür

Erel Uluslararası Ticaret Ltd. Şti.

Maldivler'e buhar kazanı satışında fabrika ziyareti

Bulgaristan'a kurulacak 4 ton kurutma / 2 ton press pellet üretim tesisi için fabrika ziyareti