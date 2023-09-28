TurkishExporter, Türk ihracatçısının yanında olmaya devam ediyor

Her gün ihracatçı firmalara sunduğu 400 dolaylarında yeni ve çeşitli ihracat fırsatları ile şirketlerin yeni müşteri bulamama ve ihracat pazarlarını genişletememe sorunlarını çözen TurkishExporter, tüm üye firmalarına marka bilinirlikleri için dijital pazarlama hizmeti veriyor. TurkishExporter, bu hizmetten yararlanarak global pazarlara ihracatınızda yanınızda olmak için 28-29-30 Eylül tarihlerine özel üç gün sürecek olan kampanya ile tüm indirimlere ek %3 indirim fırsatı sunuyor.

Bu indirim fırsatından yararlanarak, TurkishExporter’ın global markası olan Forie’nin sunduğu, tamamen ücretsiz mobil e-ihracat uygulamasını da kullanmaya başlayıp ticareti cebinize taşıyabilirsiniz. İthalatçı ve ihracatçı firmaların anlık ve ücretsiz mesajlaşabilmesini sağlayan Forie App, yeni müşteri bulma ve pazar araştırması süreçlerini hızlandırarak ticaretlerinizi cepten takip etmenizi sağlıyor. Sizler de Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açarak, dönüşen/dijitalleşen ticarete ayak uydurabilirsiniz. TurkishExporter ile ticaret artık parmaklarınızın ucunda!