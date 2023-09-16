TurkishExporter, Türkçe ihracat fırsatları yayına başladı

Kimi zaman bir başka dili çok iyi biliyor olsak bile kendi dilimizde yazılar okumak bizim dikkatimizi daha çok çeker. TurkishExporter’ın bir ihracat platformu olması ve dünyaya hitap ediyor olmasından dolayı açılış dili İngilizce. Platform kullanıcılarını ve hedef kitlesini bu dilde karşılıyor ve İngilizce arayüzünü çıkarıyor.

Her gün 100 ila 150 dolayında ülkeden ithalatçı veya ihracatçı yabancı şirketlerin Türkiye’den almak istedikleri ürünleri alım satım ilanları olarak yayınlayan site, bu hafta bir yenilik ile blog sayfalarında Türkçe ihracat fırsatları da yayınlamaya başladı.

Konu hakkında açıklama yapan TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dikici: “TurkishExporter Türkiye’nin öncü B2B markasıdır, geçtiğimiz 26 yılda 35 binden fazla üyemize katma değerli hizmetler sunduk. Bunların içerisinde bir kelime bile yabancı dil bilmeden Google Translate ile ihracat yapan şirketler oldu. KOBİ patronları girişimcidir, nereden nasıl iş yakalarsa onu izler, işini başarır. Yeni blog çalışması ile Türkçe ihracat fırsatları yayınlayacağız ki hiç yabancı dil bilmeyen kitleye de hitap edeceğiz. Zaten ihracat alım ilanlarımız arasında Türkiye’de yaşayan Türkçe öğrenmiş yabancılardan, yabancı ülkede Türk dış ticaretçilerden ilanlar yayınlıyoruz. Umuyoruz ki ihracat ekosistemine onlarca yeni ihracatçı kazanırız.”