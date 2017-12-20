TurkishExporter Ülke Ekonomisine Değer Katıyor…

20 Aralık 2017

Oruçoğlu Yağ Dış Ticaret Müdürü Hakan DEMİRBİLEK: “Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., bitkisel sıvı yağ üretimine 1968 yılında küçük bir atölye ile başlamıştır ve bugün 23.920 m2 kapalı olmak üzere toplamda 68.689 m2 alana sahip entegre bir üretim tesisine dönüşmüştür. Bu gelişim ile paralel olarak yarım asırlık yolculuk sonucunda Oruçoğlu Yağ, sektöründe Anadolu'nun lideri konumuna gelmiştir.

Değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun ürünler üreterek halkın beslenme kalitesini artırma, her açıdan uluslararası kabul görmüş bir şirket olmak için sistemler kurma, sahip olduğu teknolojiyi sürekli geliştirme, müşteri gereksinimlerine tam, doğru ve zamanında yanıt vererek ürünlerinde Oruçoğlu Yağ alışkanlığını yaratma, çevre ve insan faktörüne değer verme bilinciyle çalışma, sürekli eğitime ve gelişime inanma, bulunduğu pazarlarda daima lider olmayı amaçlama ve optimum kar elde etmek üzere çalışan güvenilir bir şirket olma misyonu ile Oruçoğlu Yağ, 2016 yılında üretim ve satış hacmini iki katına çıkararak 2016 Yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde yerini almıştır. Bu gelişim ile birlikte uluslararası arenada gerek kendi markalarımız ve gerekse Private Label çalışmaları ile belli bir pazara hakim olduk. TurkishExporter.NET sayesinde mevcut taleplerden yola çıkarak piyasa algılarını belirlemek, pazara göre hedef fiyatların ne seviyelerde olduğunu görmek, girilmek istenilen pazarda tercih edilecek ambalaj şeklinin nasıl olması gerektiğini belirlemek gibi ince detayları algılamak bile artık kolaylaştı. Gelen talepler ile ilgili müşterilerle tanışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir. TurkishExporter.NET’e, firmamıza ve ülke ekonomimize kattığı değerler için teşekkür ederiz.”



ORUÇOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

Hakan DEMİRBİLEK – Dış Ticaret Müdürü