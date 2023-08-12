TurkishExporter’dan haftanın ihracat fırsatları
İhracat şirketleri için haftalık olarak 1500 ila 2000 adet aralığında değerli ihracat alım fırsatları yayınlayan TurkishExporter, yeni üyeler kazanabilmek için her hafta açık ilanlar yayınlıyor.
Tüm dünyadan ithalatçıların Türkiye’den ithalat yapmak isteyince arama motorlarında ilk ulaştığı e-ihracat sitesi olan TurkishExporter, dijital ağları sayesinde kurumsal üyeleri için her gün yüzbinlerce dolarlık ihracat fırsat yayınlıyor.
Platform, Dünya Gazetesi ile yapılan iş birliği ile de bu ihracat fırsatlarının bir kısmını haftalık olarak ücretsiz yayınlıyor.
TurkishExporter’ın global markası olan Forie ihracat uygulamasını indiren her firma, günlük site ziyaretlerinde her gün bir kredi kazanıyor ve ihracat fırsatlara bu özellik sayesinde ücretsiz erişebiliyor.
Bazı talepler aşağıda listelenmiştir ve daha fazlası için bu bağlantıyı tıklayabilir, siteyi ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için başvuru yapabilirsiniz.
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