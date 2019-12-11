Türkiye, 11 ayda 2 milyar dolarlık karton ambalaj ihraç etti

11 Aralık 2019

Türkiye karton ambalaj sektörü 2019’un ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir artışla ihracatını 2 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Karton Ambalaj’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Can Duran, sektörün 194 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Avrupa'nın 5. büyük karton ambalaj üreticisi konumunda olduğunu ve Avrupa pazarının yüzde 11'ini elinde bulundurduğunu söyledi.

“Hedefimiz, ihracat rakamlarını yukarı çekmek”

Sektörün ortalama kilogram başı fiyatının 2.32 dolar olduğunu söyleyen Duran, “2019 yılının ilk 11 ayında sektörümüzün ihracatı 2 milyar doları geçerek son 6 yılın en yüksek ihracat değerine ulaştı. Yılı 2,2 milyar dolarlık bir ihracatla bitirmeyi hedefliyoruz. Birleşik Krallık, Almanya, Irak, Fransa, İsrail, Yunanistan, Birleşik Devletler en çok ihracat yaptığımız pazarların başında geliyor. Katar’a ihracatta uyguladığımız kilogram başı birim fiyatımız 4,24, ABD’de ise 4,05 dolar. Amacımız ihracat gerçekleştirdiğimiz bütün ülkelerde 4 dolar hedefini yakalamak. Sürdürülebilir çevre politikaları uygulamaları yaygınlaşıyor, bu durum plastik kullanımını azaltıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun artarak sürmesini bekliyoruz ve bu taraftaki gelişmelerin karton ambalaj ihracatına pozitif etkisinin daha da çok olması için çalışıyoruz” dedi.

Dondurulmuş gıdaların bozulduğunu akıllı ambalajlar haber verecek

Duran, karton ambalaj sektörünün teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla plastik ambalajlara oranla artık çok daha fazla tercih edilir bir noktaya geldiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa'nın 5’inci büyük karton ambalaj üreticisi konumunda olduğunu ve Avrupa pazarının yüzde 11'ini elinde bulundurduğunu belirten Duran, “Tüm sektörlerde olduğu gibi akıllı ve teknolojik yatırımlarla kendisini geliştiren ve dijital çağa uygun insan kaynaklarına yatırım yapan firmalar, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracaklar ve yurt içi satışları yanında, ihracatlarını da arttırarak sektörün itici gücü olacaklar. Dijital çağda, kağıt-karton ambalajlar da akıllı ambalajlar haline gelecek, özellikle gıda ambalajlarında önemli görevler yüklenecekler. Örneğin; gelecekte en fazla gelişmenin olacağı soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin bozulduğunu tüketiciye bildirebilecek, raf ömrü ile ilgili uyarı yapabilecek yeni çözümler sunulacak” dedi.