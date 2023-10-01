Türkiye, Hindistan’a narenciye kabukları ihraç edecek

Mutfaklarda tatlandırıcı ve aroma verici, tatlı dokusu, çay ve daha birçok farklı şekillerde kullanılabilen narenciye kabuklarına yönelik bir alım ilanı bugün Hindistan’dan e-ihracat platformu TurkishExporter’a geldi. Her çeşit narenciye kabuğu ithal etmek istediğini söyleyen Hindistan merkezli üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Hindistan’a kolay ihracat

Hindistan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı Forie’de “Forie Databank” olarak yayına başladı. Bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun Hindistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Forie DataBank’ta üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de temsilcinizden talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 0814 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 0814 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 0814 – Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş). Bir üst Kategorisi: 08 – Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları.