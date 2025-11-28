Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Türkiye ile dost ülkeler arasında yeni işbirliği fırsatlarına da sahne olan etkinlik kapsamında gerçekleştirilen DEİK Türkiye-Umman İş Forumu, iki ülke arasında son yıllarda ivme kazanan ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğine dair güçlü mesajlar verdi.

Katılımcılar iki ülke arasındaki 1,3 milyar dolarlık ticaret hacminin gelecek dönemde 5 milyar dolara çıkarılacağı ve iki ülkenin yeni ticari projelerde buluşacağı bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, DEİK'in Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ticari diplomasi platformu haline geldiğini belirtti.

Ete, 153 iş konseyinin aktif olarak çalıştığını ve Umman Konseyi'nin bu yapı içinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

2016’da kurulan konseyin, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için önemli girişimlerde bulunduğuna işaret eden Ete, son 10 yılda iki ülke arasında oldukça verimli bir işbirliği dönemi yaşandığını ifade etti.

Ete, 2-4 Şubat tarihlerinde Umman’da gerçekleştirilecek Türkiye-Umman İş Forumu ve OMNEX Fuarı'nın enerji, savunma, sağlık, turizm, gıda, denizcilik ve lojistik gibi kritik sektörlerde yeni ortaklıkların önünü açacağını belirtti.

"İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler hızla gelişiyor"

Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Abdullah Al-Rawas ise, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, düzenlenen her toplantının ortak ticari zemini güçlendirdiğini açıkladı.

2-4 Şubat’ta yapılacak yeni forumun ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacağını ifade eden Al-Rawas, görüşmelerde bir Türk bankasının Umman’da faaliyet göstermesi konusunun değerlendirildiğini ve bu alanda ilerleme görmek istediklerini belirtti.

2024 yılı sonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 820 milyon dolar olduğunu belirten Al-Rawas, "Orta vadede hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmaktır." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Barutçu da Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin devlet başkanları düzeyinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerle yeni bir ivme kazandığını ifade etti.

2017’de 300 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin, geçen yıl 1,3 milyar dolara yükseldiğini aktaran Barutçu, 2023’ün Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin Umman’a ihracatının 422 milyon dolar, Umman’dan yapılan ithalatın ise 899 milyon dolar olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki 13. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının gelecek ay Ankara’da gerçekleştirileceğini açıklayan Barutçu, bakanlar düzeyinde yeni işbirliği alanlarının ele alınacağını kaydetti.