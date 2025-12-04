“Türkiye makine üretiminde 60 milyar doları aştı”

Nezaket ÇETİN

Türkiye makine sektörü kü­resel dalgalanmaların göl­gesinde dönüşümünü hız­landırırken, sektörün üretim, ih­racat ve teknoloji odaklı rekabet gücünü artırmaya yönelik adım­lar Bursa’daki MEEXX Makine Teknolojileri Fuarı’nda bir kez daha öne çıktı. Açılış konuşmala­rında sektörün küresel belirsiz­likler, maliyet baskıları ve agre­sif fiyat rekabetiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilirken, Türk makine sanayisinin dayanıklılığı, mühendislik yetkinliği ve tekno­lojik dönüşüm kapasitesi fuarın ana gündemini oluşturdu.

“Sektör krizlerden güçlenerek çıkmayı başarıyor”

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Fatih İğrek, Bur­sa’da düzenlenen fuarın açılışın­da yaptığı konuşmada, Türk ma­kine sektörünün küresel belir­sizliklere ve jeopolitik risklere rağmen güçlü ve dayanıklı yapı­sıyla dikkat çektiğini söyledi. MA­İB, TİM ve TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yıllık makine üreti­minin 60 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden İğrek, sektörün enerjiden sonra ülkenin en büyük iş hacmine sahip ikinci alanı ol­duğunu söyledi.

Makine ihracatı­nın 28 milyar dolar düzeyine ula­şarak her yıl güçlendiğini belirten İğrek, Türkiye’nin küresel maki­ne ihracatında 13’üncü, Avrupa’da ise 4’üncü sırada yer aldığını dile getirdi. Yerlilik oranının yüzde 50 civarında olduğunu, ihracat birim fiyatının Türkiye ortalamasının üç katı seviyesinde bulunduğunu söyleyen İğrek, sektörün doğru­dan ve dolaylı istihdam etkisinin 550 bin kişiye ulaştığını ifade etti.

“Avrupa’daki yavaşlama ihracatı baskılıyor”

Dünyada zorlu bir dönemin ya­şandığını vurgulayan İğrek, özel­likle Avrupa’daki ekonomik ya­vaşlama, jeopolitik krizler, teda­rik zincirlerindeki kırılmalar ve Çin ile Güney Asya kaynaklı agre­sif fiyat rekabetinin sektörü zorla­dığını söyledi.

Enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışın yanı sıra, yüksek finansman ma­liyetleri ve döviz kurlarının uzun süre yatay seyretmesinin ihracat üzerindeki baskıyı artırdığını be­lirtti. Ancak Türk makine sektö­rünün, hızlı uyum kabiliyetiyle krizlerden güçlenerek çıkmayı bi­len bir yapıya sahip olduğunu vur­gulayan İğrek, “Türk makine sek­törü dünyanın en dayanıklı sanayi yapılarından biridir” dedi.

“Fiyat rekabetiyle ilerlemek mümkün değil; akıllı ve verimli üretim şart”

İğrek, sektörün gelecekte yal­nızca mühendislik ve akıllı üretim kabiliyetiyle sıçrama yapabilece­ğini belirterek şu değerlendirme­yi yaptı: “Artık sadece fiyatla reka­bet edebileceğimiz bir dünya yok. Türkiye’nin fark yaratacağı alanlar yüksek mühendislik, akıllı tasarım, verimlilik, otomasyon, ileri yazılım ve süreç teknolojileri olmalıdır. He­defimiz daha ucuza üretmek değil; jeopolitik avantajımızı kullanarak verimli ve yenilikçi üretmektir.”

“45 milyar dolarlık ithalatın %70’i yerli üretilebilir”

Açılışta konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını temsil eden stratejik bir alan olduğunu söyledi. Makine sektörünün 57 bine yakın girişimci ve 28 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu hatırlatan Burkay, buna karşın sektörün yüksek ithalat hacmine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye, makine alanında 45 milyar dolarlık ithalat yapıyor ve ne yazık ki bu ithalatın yüzde 70’i ülkemizde üretilebilen makinelerden oluşuyor. Bu durum yerli üretimin daha güçlü desteklenmesi gerektiğini açıkça gösteriyor.”