Türkiye mobilyada Güney Afrika pazarına odaklandı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2-5 Ağustos tarihlerinde, Afrika kıtasının en büyük 3'üncü ekonomisine sahip Güney Afrika Cumhuriyetine mobilya sektörüne yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Uzak Ülkeler Stratejisi" doğrultusunda, 18 ihracatçı firmamızın 50’ye yakın yabancı firmanın katılımı ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Sektörel Ticaret Heyeti organize ediyoruz. 150’e yakın ikili iş görüşmesine imza atılacak. Güney Afrika Cumhuriyeti bölgesindeki diğer 13 ülkeye açılan bir ticaret kapısı olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

Amacımız marka değeri yüksek bir Ege Mobilyası

Ali Fuat Gürle, “Amacımız tasarım odaklı, marka değeri yüksek bir Ege Mobilyası üst kimliği ile mobilya ihracatından elde edilen katma değeri artırmak. Uluslararası düzeyde sektörlerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek Güney Afrika’ya heyet programı gerçekleştiriyoruz.

İhracatımızda yaşanan artışın istikrar kazanması ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla artarak devam etmesi için çalışmalarımıza ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yurtdışı pazarlama faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde Aralık ayında İsrail ve 2024 başında Suudi Arabistan heyetleri ile hızlandıracağız” diye konuştu.

Türkiye, Güney Afrika’nın mobilya ithalatında 16’ıncı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “2022 yılı Güney Afrika mobilya ithalat rakamlarına göre yüzde 50'lik pay ve 338 milyon dolar ile Çin açık ara liderken, Çin'i sırasıyla 46 milyon dolarla Polonya ve 34 milyon dolarla Almanya takip etti ve Türkiye ise 8,5 milyon dolar ile Güney Afrika’nın mobilya ithalatında 16’ıncı sırada yerini aldı.

Türk markası ve Türkiye algısı son derece pozitif, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak biliyor. Pazarda Türk markası tercih ediliyor” diye konuştu. Güngör, “Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2021 yılı sonu itibariyle 19 milyon dolar değerinde üç müteahhitlik projesi üstlenildi.

Hızla kentleşen Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2030 yılına kadar nüfusun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar ve mekânsal planlama çözümlerine duyulan ihtiyacın, inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunmaya devam edeceği değerlendirilmekle birlikte, bu süreçte yapı ve inşaat malzemelerine talebin artması da öngörülüyor” diyerek sözlerini noktaladı.