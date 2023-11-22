Türkiye, Özbekistan'ın en büyük dördüncü ticaret partneri

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı, yılın ilk 10 ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını yayımladı.

Buna göre Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 50 milyar 973 milyon 800 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

10 milyar dolar açık

Buna göre, bu yılın 10 ayında ülkenin ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artarak 20 milyar 470,2 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 22,7 artarak 30 milyar 503,6 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 10 milyar 33,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye dördüncü sıra

Türkiye, bu yılın 10 ayında yüzde 5,1'lik pay ile Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu. Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, yılın aynı döneminde yüzde 6,8 azalarak 2 milyar 614,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

​​​​​​​Yılın 10 ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 1 milyar 111,7 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 6,9 artışla 1 milyar 502,6 milyon dolar oldu.

Ocak-Ekim 2022'de Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 806,2 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.