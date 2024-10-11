Türkiye ve Norveç'in su ürünlerindeki işbirliği İzmir'de ele alındı

Aqua Kültür Kontak Forumu'nun açılışında konuşan Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Norveç'in kültür balıkçılığı (aqua kültür) teknolojilerine ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin de bu noktada gelişim gösterdiğini söyledi.

Gaarder, balık çiftliklerinin yüzde 100 temiz enerji kullanması için bilgi, teknoloji ve yatırım konusunda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bağlarımızı güçlendirerek, denizcilik endüstrileri konusunda ortaklarla iletişimi arttırarak iş ortaklıkları kurmak istiyoruz. Aqua kültürün geleceği konusunda umutluyum. Farkındalık ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmamız gerekiyor. Türkiye ve Norveç birlikte daha güçlüdür" diye konuştu.

Hedef: 2024'de su ürünleri ihracatında 2 milyar doları aşmak

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında toplam 1,9 milyar dolar olduğunu aktararak, işbirliği alanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye'de 2023 yılında avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere toplam 1 milyon tonu bulan su ürünleri üretimi olduğunu, 2024 yılında su ürünleri ihracatında 2 milyar doları aşan bir ihracat hedeflediklerini belirtti.