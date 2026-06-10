Türkiye ve Suudi Arabistan Avrupa bağlantılı demiryolu projesi için anlaştı

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Körfez bölgesini Avrupa kıtasına bağlayacak demiryolu projesi için iki ayrı mutabakat zaptı imzaladı. Uluslararası ticaret rotalarını yeniden şekillendirecek anlaşma kesintisiz bir kara koridoru oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu resmi açıklamalarında imzaların yeni bir dönemi başlattığını ifade etti. İki ülke teknoloji, altyapı ve insan kaynakları alanlarındaki teknik işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser Ürdün ve Suriye üzerinden geçecek demiryolu projesi çalışmalarını yıl sonundan önce tamamlayacaklarını bildirdi. Planlanan hat mevcut altyapıyı temel alarak inşa ediliyor. Suudi Arabistan ulusal demiryolu ağı El-Haditha sınır kapısı üzerinden Ürdün sınırına ulaşıyor. Mevcut altyapıyı temel alan demiryolu projesi komşu ülkelerdeki hasarlı sistemleri onarmak için dört ila beş yıllık teknik yol haritası içeriyor.

Yeni rota maliyetleri ve teslimat süresini düşürüyor

Planlanan lojistik koridor Türkiye ağlarından başlayarak Halep ve Şam üzerinden 350 kilometre boyunca Suriye topraklarını geçiyor. Hat daha sonra Amman ve Akabe limanına ulaşarak Suudi Arabistan ağına entegre oluyor. Yeni demiryolu projesi ticari nakliye süresini 15 günden 6 güne indiriyor. Nakliye maliyetleri yüzde 20 ile yüzde 30 arasında azalırken sistem doğrudan Avrupa merkezlerine konteyner taşıyacak.

Yeni ulaşım hattı tedarik zincirleri için Hürmüz Boğazı ve Babülmendep gibi gerilimli su yollarını devre dışı bırakıyor. Ankara ve Şam yönetimleri demiryolu projesi kuzey koridorlarını güvence altına almayı planlıyor. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat İslahiye demiryolu kapısını açma hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. Hükümet eşzamanlı olarak Nusaybin sınır kapısını ticarete açmaya hazırlanıyor.

Suriye sınırında yeni ticaret kapıları açılıyor

Türk bankalarının ve ticari kurumlarının Suriye şehirlerinde şube açmasına izin verecek mevzuat çalışmaları hızlandı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri iki ülke arasındaki ticaret hacmini mevcut 3 milyar dolar seviyesinden kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İkili ticaret hacmi 2030 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşacak. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mohammad Nedal Alchaar demiryolu projesi ekseninde uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmak istediklerini belirtti.

Suriye Ekonomi Bakanı ülkesinin devasa sanayi fırsatları sunan gelişmekte olan bir pazar olduğunu vurguladı. Birçok Türk şirketi tarihi sanayi merkezi Halep vilayetinde lisanslarını alarak faaliyetlerine başladı. Türkiye Büyükelçisi Nuh Yılmaz bölgesel entegrasyonu hızlandıran demiryolu projesi modelinin kazan-kazan ilkesiyle Körfez pazarlarına uzandığını belirtti. Uzmanlar kalıcı siyasi istikrarın ancak ekonomik toparlanma ile sağlanacağını öngörüyor.