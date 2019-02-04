Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!
Türkiye ilk defa ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi’ne göre bugün açıklayacak. Bundan önce Özel Ticaret Sistemi ile açıklanan rakamlar böylece her iki sisteme göre de takip edilebilecek.
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