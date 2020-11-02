Türkiye'den 207 ülke ve bölgeye kimya ihracatı

02 Kasım 2020

Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel olarak değişim ve dönüşümün yaşandığı, pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumların deneyimlendiği bir süreçten geçildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin ve sektörlerinin tüm bu olumsuz süreçlerden en az şekilde etkilenmesi ve güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Pelister, bu doğrultuda 2020 yılı Ekim ayı kimya sektörü ihracatının 1,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 5’in üzerinde bir artış olduğuna dikkat çeken Pelister, "Ekim ayında 207 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk. Özellikle en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında Ekim ayının yanı sıra geçen ay ve diğer aylarda da genel olarak sektörümüz birinci sırada yer alıyor. 16 alt sektörüyle diğer tüm sektörlere hammadde ve yarı mamul veren kimya sektörü olarak pazar çeşitliliğini önemsiyoruz. On aylık sektör ihracatımız ise 14,8 milyar doları aştı." dedi.

İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalışmaları sürüyor

İKMİB olarak pandemi sürecinde tüm faaliyetleri dijitale taşıyarak öncü çalışmalara imza attıklarını söyleyen Adil Pelister, böylece Türk ihracatçıları potansiyel alıcılarla buluşturduklarını aktardı.

Kimya sektörünün ihtiyacı olarak tespit ettikleri içinde akretide edilmiş alt sektörel laboratuvarların olduğu, dijital kütüphanelerle, sektörel start-up merkezlerin olduğu İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Pelister, "Kimya sektöründe petrokimya, ilaç sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlara ihtiyacımız olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuda İKMİB olarak bir çalışma başlattık. 50 milyon dolar ve üzerinde ithalatı yapılan, Türkiye’mizde üretilmeyen veya çok az üretilen kimyasalların, hammadde veya yarı mamullerin üretimine yönelik bir araştırma çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmamızın yatırım yapmak isteyenlere de yol gösterici olmasını hedefliyoruz. Sektörümüzün ve ülkemizin ihracatının artmasına ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.