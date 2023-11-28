Türkiye’den Orta Doğu’ya 27 milyar dolarlık ihracat

Bölge ülkeleriyle karşılıklı ticaret ve yatırım alanında atılan adımlarla Türk ürünlerine olan yüksek talep devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 10 ayında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri kapsamında en fazla ihracat 7,7 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı, 4,4'er milyar dolarla BAE ve İsrail, 2 milyar dolarla İran, 1,8 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi.

Aynı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) 1,3 milyar dolarlık, Suriye ve Lübnan'a 1,1'er milyar dolarlık, Yemen'e 716 milyon dolarlık, Katar'a, 591,6 milyon dolarlık, Ürdün'e 579,8 milyon dolarlık, Kuveyt'e 454,8 milyon dolarlık, Umman'a 248,1 milyon dolarlık, Bahreyn'e 122,9 milyon dolarlık, Filistin devletine ise 103,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Böylece KKTC ve Filistin'e tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı yapılmış oldu. Bölgedeki jeopolitik risklere ve gerilimlere karşın Türkiye'nin Filistin ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiği görüldü.

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına yılın 10 ayında en fazla ihracatı 3,7'şer milyar dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri gerçekleştirdi. Bu sektörleri, 2,6 milyar dolarla mücevher, 2,3 milyar dolarla çelik, 1,9 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izledi.