Türkiye'nin 2025 ocak ayı makine ihracatı 2 milyar doları aştı

MAİB'in paylaştığı 2025 verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 2,1 milyar dolar oldu.

Konuya dair açıklamada bulunan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine siparişlerine dair PMI verileri hem bizde hem de dünyada yatırımlardaki daralmanın süreceğine işaret ediyor. Yeni ABD yönetiminin giderek çeşitlenen ve dozu artan ticari ve politik müdahaleleri ile muhatap ülkelerce geliştirilmekte olan karşı tedbirler, planlanmış hatta sürmekte olan yatırımları dahi açmaza sürüklüyor” dedi.

Kilo başına ihracat birim fiyatı 7,4 dolar seviyesinde

Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, Ocak ayında makine sektörünün yıllıklandırılmış ihracatı 28,3 milyar dolar oldu. Ocak ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,7 azalan makineciler, ihracat fiyatlarında devam eden artışın etkisiyle değer bazında gerilemeyi yüzde 2,4 seviyesinde tuttu. KG başına ihracat birim fiyatlarının yüzde 2,7 daha artarak 7,4 dolar seviyesine yükseldiği bu dönemde, alt sektörler yıla durgun başladı.

Ülkeler bazında ilk beş Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya olarak sıralanırken, Almanya’daki gerileme yüzde 8 ile derinleşerek devam etti. Yaptırım listesinin genişlemesi ve ödeme problemlerinin devam etmesi nedeniyle ihracatın giderek zorlaştığı Rusya, yüzde 31,8 düşüşle pazar sıralamasında 2’den 5’e geriledi.

“Teşvik sistemini güncellemenin tam zamanı”

Yurt içinde üretici fiyat endeksinde sağlanan düşüşün Ocak’ta da devam ettiğine dikkat çeken Karavelioğlu şunları ifade etti:

“Üretim maliyeti ile satış fiyat dengesini oluşturan indikatörlerin bozulduğu yatay kur sürecinde, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından ÜFE kritik bir gösterge. 2023 yılı sonunda yüzde 60’ların üzerinde seyreden bu verideki iyileşme olumlu olsa da değerli TL sayesinde kolayca getirilen ithal mallarla rekabet edebilmek için yeterli değil. Türkiye geneli dış ticaret açığının Ekim ayından beri düşmemesi, hatta Aralık ayında yüzde 44 artış göstermesini üretimi sürdürmekte zorlandığımızın ve ölçeklerimizi koruyamadığımızın bir işareti olarak görmeliyiz. Yıllıklandırılmış makine ithalatında Temmuz ayından bu yana düşüş gözlemlense de Aralık’ta yüzde 7,4 artışla 4 milyar doları geçti. Bu, bizim 2 aylık ihracat gelirimize yakın bir tutar.”

Uzak Doğu’nun sübvansiyonlu atakları dünyayı etkiliyor

Ocak ayında Türkiye'de ithalatı en çok azalan sektörün makine olduğunu belirten Karavelioğlu, “Geçen yıl 15 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının kapatılması için hem ikili ve çoklu anlaşmalar ile ihracatımızın önündeki engellerin aşılmasına hem de üretici-ihracatçı işletmelerin rekabetçiliğini koruyabilmesini sağlayacak acil önlemlere ihtiyaç var. AB ve STA ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen makinelere uygulanan ilave gümrük vergilerinin ağırlıkla korunması, hatta sınırlı sayıda da olsa eklemeler ve nispi artışlar yapılması bu yönde olumlu bir adım. Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta da ilave gümrük vergisi uygulanması yönünde bir hükümle muafiyetin tümden kaldırılması talebimize olumlu bakıldığını biliyoruz. Uzak Doğu’nun bütün dünyayı yıldıran sübvansiyonlu ataklarına karşı artık hayati hale geldiğine inandığımız bu gelişme için iç ve dış konjonktür şimdikinden daha elverişli olmayacaktır” dedi.