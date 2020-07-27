Türkiye'nin adaçayı ihracat hedefi 550 ton

27 Temmuz 2020

Türkiye'nin farklı iklim ve ekolojik koşulları, zengin florasıyla bu alanda önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl sadece adaçayı ihracatının ülke ekonomisine 60 milyon TL gelir sağladığını belirtti.

Geçen yıl 455 ton olan adaçayı ihracatının bu yıl 550 tona çıkacağını öngördüklerini belirten Karacabey, “Gıda, ilaç, kozmetik ve parfümeri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan adaçayı, ormanlık sahalarımızda yaklaşık 70 bin hektar alanda 9 bin ton faydalanılabilir olarak bulunuyor.” dedi.

Tıbbi ve aromatik bitki pazarının dünyada 110 milyar doları aştığına dikkat çeken Karacabey, Türkiye’nin aldığı payın ise 3 milyar doları bulduğunu aktardı. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu alandaki potansiyeli görerek pazarın büyümesine ve ormancılıkla geçimini sağlayanlara katkı sunmak için Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ni kurduklarını hatırlatan Karacabey, bu merkezde tamamı doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağların üretildiğini söyledi. Karacabey, bu merkezde işlenen önemli bitkilerden birinin ise adaçayı olduğunu belirtti.

Türkiye'de 97 tür adaçayı bulunuyor

Bugün Türkiye’de 97 tür adaçayı olduğunu açıklayan Bekir Karacabey; Antalya, Muğla gibi Akdeniz Bölgesi’nde geniş alana yayıldığını aktardı. Türkiye'de yetişen türlerinin yarısının endemik olduğuna dikket çeken Karacabey, Türkiye'deki adaçayı bitkisinin uçucu yağ açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekti. Bitkiden yılda birden fazla hasat yapılabildiğini kaydeden Karacabey, "Bu faydalı bitki, gerek tıbbi gerekse de baharat olarak kullanımlarından ötürü ekonomik önem taşıyor. Gıda, ilaç, kozmetik ve parfümeri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan adaçayı, ormanlık sahalarımızda yaklaşık 70 bin hektar alanda 9 bin ton faydalanılabilir olarak bulunuyor. 2019 yılında 455 ton adaçayı üretimi oldu. 2019 yılı içerisinde adaçayından 2.317 ton miktarına karşılık ihracat geliri yaklaşık 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Adaçayı yağından ise 60 milyon TL ihracat geliri elde edildi.” diye konuştu.