Türkiye'nin fındık ihracatı arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) fındık ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl fındık ihracatı yüzde 14’lük artışla 324 bin 438 tona ulaştı. Yaklaşık 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

İhracat sezonunun ilk dört ayında yükseliş

1 Eylül 2024’te başlayan ihracat sezonunun ilk dört ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 18 artışla 135 bin 160 tona, değer olarak ise yüzde 36 yükselerek 1 milyar 95 milyon dolara çıktı.

Sezonun ilk dört ayında kabuklu fındık ihracatı, yüzde 432 artışla 859 tona ve değer açısından da yüzde 443 yükselişle 3 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti.

İşlenmiş fındık ihracatı ise yüzde 21 artarak 77 bin 307 tona, değerde de yüzde 42 artışla 632 milyon 258 bin dolara ulaştı. İç fındıkta ise 459 milyon 686 bin dolarlık 56 bin 991 ton ihracata imza atıldı.