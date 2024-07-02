Türkiye'nin küresel ihracattaki payı yükseldi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri yayınlandı. Ticaret Bakanlığı da yazılı açıklamayla verileri değerlendirdi.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde dünya ihracatı yüzde 0,6 oranında düşüşle 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,6'lık artışla 63 milyar 603 milyon dolara yükseldi.

Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında dünya ihracatı yüzde 4,2 oranında düşerek 23 trilyon 808 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ülkemiz ihracatı ise yüzde 0,8 oranında artışla 257,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Küresel ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmiştir. Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile yüzde 1,082 seviyesine yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."