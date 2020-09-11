Türkiye'nin kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

11 Eylül 2020

Türkiye'nin 2019/2020 sezonunda kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre Türkiye, kuru üzümde geçen sezonun başlangıç tarihi 1 Eylül 2019'dan 30 Ağustos 2020'ye kadar olan dönemde 70'in üzerinde ülkeye ihracat yaptı. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nden yapılan ihracattan 510 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Kurum üzümün yüzde 25'den fazlası İngiltere'ye

Türkiye 2019/2020 sezonunda kuru üzümde en fazla ihracatı geleneksel pazarı olan İngiltere'ye gerçekleştirdi. Türkiye geçen sezon İngiltere'ye 154 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etti. İngiltere'yi 60 milyon dolarla Almanya ve 49 milyon dolarla Hollanda izledi.

Geçen sezon en dikkat çekici artış ise yaş meyve ve sebzenin en büyük ihraç pazarı olan Rusya'da gerçekleşti. Bu ülkeye kuru üzüm ihracatı yüzde 15 artarak 5 milyon 171 bin dolara çıktı.

Kuru üzümde bu yıl 271 bin ton ürün beklenirken yeni sezonda ihracatın ilk haftası geride kaldı. Sezon sonunda ise yeniden yarım milyar doları aşmak hedefleniyor.

Kuru kayısıda Çin'e ihracat yüzde 66 arttı

Kuru kayısıda ise Türkiye geçen sezon 80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Sezonun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 31 Temmuz 2020 'ye kadar olan dönemde kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 artarak 250 milyon 802 bin dolardan 253 milyon 392 bin dolara çıktı.

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 24 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 22,5 milyon dolarla Fransa ve 13,5 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Kuru kayısıda en dikkat çekici artış ise Çin pazarında yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki sezona göre yüzde 66 artarak 2 milyon 992 bin dolardan 4 milyon 981 bin dolara çıktı.

1 Ağustos 2020'den 5 Eylül 2020'ye kadar olan süreçte gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 26 milyon 743 bin dolar oldu.

Kaynak: AA